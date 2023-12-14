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新北噪音科技執法 明年再增9處

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
科技執法若檢測到車輛改裝排氣管致妨礙他人生活安寧，新北即依違反噪音管制法規定告發處分。圖／新北市環保局提供
科技執法若檢測到車輛改裝排氣管致妨礙他人生活安寧，新北即依違反噪音管制法規定告發處分。圖／新北市環保局提供

新北市設有170處聲音照相科技執法點取締噪音，今年截至11月共裁處3009件，明年規畫再增9處。議員認為科技執法改善噪音車成效有限，應擴大移動式科技執法，彌補現有固定設施不足。環保局表示，會檢討設置地點，搭配移動式設備，精準執法。

市議員鄭宇恩指出，環保局環境及交通噪音監測計畫，除運輸系統如捷運噪音監測，主要就是噪音車路邊攔查作業和噪音車輛通知到檢作業，目前環保局編列329萬5000元，對比今年預算沒有增加，反而環保局針對噪音管制法的罰金罰鍰件數估計數量上升，今年6666件明年增為7030件，預算沒增讓人擔心難有突破性成效。

鄭宇恩表示，環保局統計顯示，噪音問題為新北2022年公害陳情之首，占總案件數比率達56.99%。民眾盼能有更多科技執法投入，明年中央補助294萬、市款126萬用於購置聲音照相，有100萬用於買噪音計，預計再投入9組科技執法設備。但科技執法有局限性，包含上下坡、隧道內等環境限制，形同噪音取締死角。

鄭宇恩要求環保局應雙管齊下，評估加強辦理噪音車路邊攔查作業的場次，也盤點應優先設置的地點，持續爭取預算來增設科技執法設施，也透過移動式科技執法設備來加強噪音車的取締，還給市民安寧的居住環境。

市議員蔡淑君說，噪音科技執法有一定嚇阻性，建議設在林口等噪音飆車熱區，發揮警示效果。蔡也說，噪音車應從源頭管理，中央應修法，針對改管車嚴加管控，否則不少飆車族被警方攔下還嗆警，簡直無法無天。

環境部大氣環境司簡任技正孫忠偉指出，科技執法的好處，在於能透過科學量測出車輛行駛當下的分貝數，以前常發生車輛被檢舉，駕駛被要求檢測時，可透過技術改回設定，導致檢測過關，與實際上路情況有落差。

孫忠偉說，受限技術影響，確實可能因隧道回音、風聲、雨聲，影響儀器判斷正確性，設置地點需要挑選，不過技術愈來愈進步，以前兩輛車距離要3秒以上，現在距離1秒以內都能夠準確辨別，也有開發陣列式聲音照相系統，會愈來愈精確。

噪音 科技執法

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