回饋地方 瑞芳勸濟堂捐贈醫療器材給衛生所

為回饋地方，金瓜石勸濟堂聯合台北南門扶輪社一起捐醫療器材給瑞芳衛生所，今(13)日舉行捐贈儀式，捐出一台AED自動體外心臟電擊去顫器，還有ACR數位乳房認證假體，造福偏鄉的東北角鄉親。

新北市瑞芳區衛生所是全新北市唯一具有乳房攝影用X光機的衛生所，每年提供乳房攝影篩檢，約可以服務一千人次，有助早期發現治療，是東北角地區婦女的福音，不過因其中的ACR數位乳房認證假體耗損，恐影響數據的判讀。

瑞芳區衛生所主任麥可表示，感謝金瓜石勸濟堂與台北南門扶輪社，這次捐贈AED自動體外心臟電擊去顫器及乳房攝影儀器用之假體，AED將放置在物理治療所，提供緊急救護需求，乳房攝影儀器用之假體則是用來測試機台，讓判讀數據可以更準確。

金瓜石勸濟堂主委簡維正說，勸濟堂是金瓜石最具代表性的廟宇，長年來有不少信徒和遊客支持，此次得知衛生所欠缺醫療器材，秉持著取之於社會，用之於社會，和南門扶輪社一起募資購買AED及ACR給在地的衛生所，希望能夠造福更多百姓。