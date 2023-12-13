快訊

新娘甜牽父親進場！親友突尷尬告知婚紗破洞「慘春光外洩」 業者不認賠

總統、副總統候選人電視政見發表會12月20日登場 共4場日程出爐

稱職位是世上最困難外長工作…吳釗燮接受外媒採訪 表明總統大選後辭職

全方位志願服務 汐止建成里2志工獲金心獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區建成里兩位志工服務時數超過1800小時，獲得了新北市政府績優志工金心獎。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區建成里兩位志工服務時數超過1800小時，獲得了新北市政府績優志工金心獎。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區建成里志工熱心服務，在今年有兩位獲得了新北市政府績優志工金心獎，兩位不但當里內的環保志工，也到國泰醫院服務還有當導護志工，服務時數超過1800小時的他們說，很喜歡志工這份工作，交很多朋友，會繼續做下去。

星期三是建成里環保志工出勤的日子，幾10位志工分工合作，有人打掃環境，也有人拔草除草，服務時數慢慢累積，在今年又有兩位志工服務時數超過1800小時，獲頒新北市政府績優志工最高榮譽金心獎，拿著獎牌及金色別針，志工張瑞琴及張麗玉都好開心，直說真的很喜歡志工這份工作，可以服務社區，自己也交很多朋友。

建成里志工張瑞琴說，小孩子大了有比較多的時間，也當作運動，因為，在家裡也沒事，所以，當志工己經10幾年，在建成里當環保志工會幫忙打掃環境、拔草還有澆水等等，另外，也在國泰醫院當志工，還有崇德國小導護志工也當了10幾年，這次拿到金心獎很開心，是一份榮譽與肯定，很喜歡當志工，會一直做到不能做為止。

建成里志工張麗玉也說，其實從10幾年前就當志工到現在，服務時數遠遠超過，覺得當志工付出很有成就感，像是當環保志工，在里長的帶領下，大家一起整理環境，而且志工團隊之間都很團結很有向心力，做的蠻瑜快的，志工這份工作會繼續做下去，學到老做到老，快快樂樂做下去。

建成里長黃信裕表示，首先非常恭喜兩位志工拿到新北市政府志工金心獎，金心獎條件就是要服務有1800個小時以上， 平時真的非常感謝志工們在里內環境的付出，從澆花、拔草、掃地，整個里內的花木修剪都是靠志工們幫忙，其實不是只有這兩位，今年是志工張瑞琴及張麗玉拿到金心獎，那在之前也有好幾位都得過金心獎，也就是好幾位志工都服務超過1800個小時以上，因為這些志工都非常有愛心，除了在里內服務以外，有時候也會到國泰醫院當志工、也會到學校當交通導護志工，等於有空的時候都願意付出，為學校、醫院或是里內環境，真的非常謝謝他們。

汐止

延伸閱讀

汐止茄苳路窄會車卡卡 地方盼禁行大客車

汐止烘內活動中心再美化 動員志工種百株杜鵑

髒亂地整頓綠美化 汐止新長安橋頭飄桂花香

推綠生消費 汐止金龍里獲環保福利社銅質獎

相關新聞

淨化選前治安 汐止警動員擴大臨檢掃蕩不法

汐止警分局為持續遏止幫派滋事及有效淨化選前社會治安，昨(12)日晚間規劃擴大臨檢勤務，針對汐止地區釣蝦場、幫派組合活動處所、青少年易聚集場所、汽車旅館、網咖、麻將協會等治安顧慮場所同步進行臨檢，共計列臨檢處所共13處；並於接壤南港、基隆等交通要道，規劃路檢點，藉由對外封鎖、對内掃蕩的強勢作為，淨化轄區治安。

淡海新市鎮囊底路年久失修 立委爭取35處鋪面改善

淡海新市鎮連結社區的囊底路，路面採用混凝土地磚面設計，但長久以來排水不良，路面有些都下陷變形，車輛壓過產生噪音不說，更是影響人車通行，因此立委洪孟楷今年爭取2370萬元經費，將新市鎮內35處的囊底路路面重新鋪設，改為柏油鋪面，為用路人、行車增加安全空間與保障。

排水不良且難會車 汐止汐碇路Ｌ溝再延伸完工

汐止汐碇路山區，時間一久，側溝損壞，排水不良，就擔心路基不斷淘空，另外，因為，是山路又不寬，為了閃車容易發生意外，所以，新北市議員廖先翔爭取Ｌ溝再延伸，目前在2.5公里到3公里一帶的L溝施作完成，排水順暢，也解決道路狹窄會車問題。

全方位志願服務 汐止建成里2志工獲金心獎

汐止區建成里志工熱心服務，在今年有兩位獲得了新北市政府績優志工金心獎，兩位不但當里內的環保志工，也到國泰醫院服務還有當導護志工，服務時數超過1800小時的他們說，很喜歡志工這份工作，交很多朋友，會繼續做下去。

回饋地方 瑞芳勸濟堂捐贈醫療器材給衛生所

為回饋地方，金瓜石勸濟堂聯合台北南門扶輪社一起捐醫療器材給瑞芳衛生所，今(13)日舉行捐贈儀式，捐出一台AED自動體外心臟電擊去顫器，還有ACR數位乳房認證假體，造福偏鄉的東北角鄉親。

新北單位預算明可望三讀 預計統刪6.25億、基金明年審

新北市議會審議2024年度總預算，將進入倒數最後一天，審議期間動議單超過上千張創新北市紀錄，三黨團本周展開協商，今下午更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。