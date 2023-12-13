全方位志願服務 汐止建成里2志工獲金心獎

汐止區建成里志工熱心服務，在今年有兩位獲得了新北市政府績優志工金心獎，兩位不但當里內的環保志工，也到國泰醫院服務還有當導護志工，服務時數超過1800小時的他們說，很喜歡志工這份工作，交很多朋友，會繼續做下去。

星期三是建成里環保志工出勤的日子，幾10位志工分工合作，有人打掃環境，也有人拔草除草，服務時數慢慢累積，在今年又有兩位志工服務時數超過1800小時，獲頒新北市政府績優志工最高榮譽金心獎，拿著獎牌及金色別針，志工張瑞琴及張麗玉都好開心，直說真的很喜歡志工這份工作，可以服務社區，自己也交很多朋友。

建成里志工張瑞琴說，小孩子大了有比較多的時間，也當作運動，因為，在家裡也沒事，所以，當志工己經10幾年，在建成里當環保志工會幫忙打掃環境、拔草還有澆水等等，另外，也在國泰醫院當志工，還有崇德國小導護志工也當了10幾年，這次拿到金心獎很開心，是一份榮譽與肯定，很喜歡當志工，會一直做到不能做為止。

建成里志工張麗玉也說，其實從10幾年前就當志工到現在，服務時數遠遠超過，覺得當志工付出很有成就感，像是當環保志工，在里長的帶領下，大家一起整理環境，而且志工團隊之間都很團結很有向心力，做的蠻瑜快的，志工這份工作會繼續做下去，學到老做到老，快快樂樂做下去。

建成里長黃信裕表示，首先非常恭喜兩位志工拿到新北市政府志工金心獎，金心獎條件就是要服務有1800個小時以上， 平時真的非常感謝志工們在里內環境的付出，從澆花、拔草、掃地，整個里內的花木修剪都是靠志工們幫忙，其實不是只有這兩位，今年是志工張瑞琴及張麗玉拿到金心獎，那在之前也有好幾位都得過金心獎，也就是好幾位志工都服務超過1800個小時以上，因為這些志工都非常有愛心，除了在里內服務以外，有時候也會到國泰醫院當志工、也會到學校當交通導護志工，等於有空的時候都願意付出，為學校、醫院或是里內環境，真的非常謝謝他們。