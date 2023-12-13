蔣萬安上任首次總預算案被卡4次 國民黨今「甲動」過關

台北市長蔣萬安上任後首次總預算案，從市議會10月開議至今，已第4次卡關，無法交付委員會審查，另青年局組織規程及編制草案，上周也遭暫擱。兩案下午在大會一讀會闖關，國民黨北市議會黨團事前下達「甲動」令，雖然民眾黨團反對，仍表決通過，民眾黨團隨即發聲明對此表達遺憾，並批評北市府對議會溝通完全失能。

國民黨在北市「完全執政」，但蔣萬安上任首次總預算案卻連續被卡，國民黨議會黨團上午舉行黨團大會，北市黨部主委黃呂錦茹發出甲級動員，30位黨籍議員均須出席下午的大會，若總預算和青年局草案在大會依然被擋，將動用表決強行通過，市長蔣萬安、副市長李四川也參加會議，向黨團承諾未來和議會保持積極溝通。

下午表決前，民進黨團總召簡舒培質疑，過去在前議長吳碧珠時期，動用表決前需經政黨協商，但這次卻在大會直接表決；議長戴錫欽則說，沒聽過此慣例，其他國民黨議員也喊新市府、新氣象，贊成直接表決，最後國民黨兩案均以壓倒性優勢通過，送委員會審查。

簡舒培說，北市府預算到12月中仍未付委，並不正常，民進黨認為預算要盡速付委，但過去市府若遇預算付委遭杯葛，常會積極溝通，但蔣市府卻未積極溝通，以致府會不和諧，應該檢討。

國民黨議會黨團書記長王欣儀指出，的確有黨籍議員對市府在溝通和建言的處理上有不滿，市長也承諾會建立機制 ，由副秘書長統整案件，橫向聯繫、列管回報，且付委只是一個程序，針對個別預算若有不同意見，未來可在委員會再表達看法，黨團成員最後共同決議支持甲動 。

針對杯葛預算，民眾黨團表示，市政總質詢已經過了2周，黨團收到的書面文字回覆，竟與質詢前的一模一樣，黨團對此感到遺憾，且對針對居住正義的題目，市長蔣萬安也沒能正面回應台北市市民的期待。另外，副市長及府會副總聯絡人懸缺不補，對於議員建議的提案不列管、不追蹤，不溝通，府會溝通完全失能。

至於青年局的成立，民眾黨團也認為，上周議會公聽會，對於議員所提的建議及批評，已過一周，市府也遲遲未能提出具體有效的解決方案，讓人不能理解蔣市府成立青年局是否能真正幫助到北市的青年，更看不見具體目標究竟為何。