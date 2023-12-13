排水不良且難會車 汐止汐碇路Ｌ溝再延伸完工

汐止汐碇路山區，時間一久，側溝損壞，排水不良，就擔心路基不斷淘空，另外，因為，是山路又不寬，為了閃車容易發生意外，所以，新北市議員廖先翔爭取Ｌ溝再延伸，目前在2.5公里到3公里一帶的L溝施作完成，排水順暢，也解決道路狹窄會車問題。

白雲里長陳俊地說，汐碇路全長大約有，以前都是明溝，因為是山路多彎，再加上路不寬會車危險，像是登山民眾如果遇到兩邊來車，根本沒路可走，不安全，甚至也發生過幾次，機車為了閃避來車，不小心摔進山溝，或是汽車卡在水溝的情形，所以，這幾年透過新北市議員廖先翔的協助改善很多，今年持續施作L溝，在2.5到3.1公里處分兩段，大約600公尺，目前已經施作完成，路幅寬度也多出一到一點五公尺左右，行人、行車更安全。

新北市議員廖先翔表示，汐碇路因為路窄車多，爬山的民眾也不少，陳里長長期以來也關心車輛會車或是行人登山民眾安全的問題，以前側溝都是傳統的明溝，所以，大概從10年前開始，陸陸續續將深溝都改為L溝，同時具備有洩水功能，同時車輛會車時或是行人閃避的時候，都比較安全。