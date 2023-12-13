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淡海新市鎮囊底路年久失修 立委爭取35處鋪面改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
立委洪孟楷今年爭取2370萬元經費，將新市鎮內35處的囊底路路面重新鋪設，改為柏油鋪面，為用路人、行車增加安全空間與保障。 圖／紅樹林有線電視提供
立委洪孟楷今年爭取2370萬元經費，將新市鎮內35處的囊底路路面重新鋪設，改為柏油鋪面，為用路人、行車增加安全空間與保障。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海新市鎮連結社區的囊底路，路面採用混凝土地磚面設計，但長久以來排水不良，路面有些都下陷變形，車輛壓過產生噪音不說，更是影響人車通行，因此立委洪孟楷今年爭取2370萬元經費，將新市鎮內35處的囊底路路面重新鋪設，改為柏油鋪面，為用路人、行車增加安全空間與保障。

立法委員洪孟楷表示，由於公所一年的路面鋪設經費有限，因此將新市鎮四個里包括沙崙、崁頂、大庄與埤島里共有35處的囊底路來進行鋪面改善，讓社區有更好的用路環境。由於囊底路設計是在於連結主幹到通往社區道路，為了減少路過車輛穿越性而設計，除了當地居民之外，幾乎不會有車輛會開進去，所以更能能保持住宅社區安靜、安全的寧靜氣氛，而這樣的設計在歐美國家也常看到住宅集中區出現。

埤島里長蔡正忠說，過去在地磚設計上不僅是汽機車經過非常崎嶇，在行人行走也容易造成孩童及長者跌倒。

淡水區長巫宗仁表示，過去囊底路的地磚設計在經過二十多年以上的使用也有許多損壞，這次也感謝立委的預算爭取，將新市鎮35處這麼龐大的經費爭取到位並且在2個月內就改善完成。

立委洪孟楷說，未來也將會爭取更多中央預算來幫助新市鎮及地方更多需要改善的建設，同時也給用路人一個安全安靜的用路居住環境。

洪孟楷 淡水

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