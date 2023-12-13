聽新聞
test
0:00 / 0:00
淨化選前治安 汐止警動員擴大臨檢掃蕩不法
汐止警分局為持續遏止幫派滋事及有效淨化選前社會治安，昨(12)日晚間規劃擴大臨檢勤務，針對汐止地區釣蝦場、幫派組合活動處所、青少年易聚集場所、汽車旅館、網咖、麻將協會等治安顧慮場所同步進行臨檢，共計列臨檢處所共13處；並於接壤南港、基隆等交通要道，規劃路檢點，藉由對外封鎖、對内掃蕩的強勢作為，淨化轄區治安。
此次擴檢並結合四合一查察詐欺選舉賭盤等專案，全日共計查獲毒品案1件、通緝犯2名、賭博案3件、詐欺案2件、逃逸移工1人、噪音車5件，汐止警分局將持續不定時實施擴檢，以強勢作為遏阻不法，營造優質治安環境。
汐止分局分局長黃國政表示，為有效遏止街頭暴力、防制飆車及危險駕車，淨化選前治安，維護社會安寧環境，將以優勢警力持續針對易聚集滋事場所執行掃蕩臨(路)檢勤務，以有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言