淨化選前治安 汐止警動員擴大臨檢掃蕩不法

汐止警分局為持續遏止幫派滋事及有效淨化選前社會治安，昨(12)日晚間規劃擴大臨檢勤務，針對汐止地區釣蝦場、幫派組合活動處所、青少年易聚集場所、汽車旅館、網咖、麻將協會等治安顧慮場所同步進行臨檢，共計列臨檢處所共13處；並於接壤南港、基隆等交通要道，規劃路檢點，藉由對外封鎖、對内掃蕩的強勢作為，淨化轄區治安。

此次擴檢並結合四合一查察詐欺選舉賭盤等專案，全日共計查獲毒品案1件、通緝犯2名、賭博案3件、詐欺案2件、逃逸移工1人、噪音車5件，汐止警分局將持續不定時實施擴檢，以強勢作為遏阻不法，營造優質治安環境。

汐止分局分局長黃國政表示，為有效遏止街頭暴力、防制飆車及危險駕車，淨化選前治安，維護社會安寧環境，將以優勢警力持續針對易聚集滋事場所執行掃蕩臨(路)檢勤務，以有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪的決心。