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「不遺留任何一人」 新北塭仔圳輔遷小組獲蔡總統頒獎
公務人員傑出貢獻獎表揚大會今天在考試院傳賢樓10樓大禮堂頒獎，新北市新泰塭仔圳市地重劃開發跨局處輔導搬遷小組以「不遺留任何一人」為理念，提供輔遷一條龍服務，奪下團體組獎項，蔡英文總統頒獎，新北市府由秘書長邱敬斌受獎。
新北地政局長汪禮國表示，塭仔圳重劃區搬遷所涉及的面向複雜，區內工廠、廟宇、商家及住家等高達4千多間，跨局處輔遷小組由地政局統籌與市府全局處一同合作，以「不遺留任何一人」為理念，秉持相互輔持、遷居樂業精神，總計出動1萬7千餘人次，逐戶拜訪說明關懷，偶遇民眾不解謾罵斥責，輔遷同仁仍以同理心面對爭取信任。
此外對於區內工廠及商家，市府提供用地媒合平台及相關貸款方案，並提供工廠員工就業輔導及補助，另為弱勢居民媒合就業、租屋並加發特別救助金。為避免民眾往返奔波，就近在新莊、泰山公所成立前進辦公室，即時處理民眾問題，亦主動召開協調會解決房東及承租人間的補償金疑義，全區也將445犬隻植入晶片，確認廠家帶著寵物一起搬遷。
汪禮國指出，輔遷期間特地與社區大學及在地發展協會合作，辦理老照片募集活動，並於區內設立「塭ㄟ故事館」，呈現塭仔圳翻轉過程及未來願景；另也與地方輔仁大學師生合作，將塭仔圳古水圳意象融入區內公園設計，保留新莊重要的250年老水圳文化，今年榮獲公務人員傑出貢獻獎，可說是實至名歸。
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