董氏指控中正紀念堂「吸菸區」違法設置 北市回覆了

藝人邰智源日前批中正紀念堂砍樹設吸菸區，引發各界討論。中正紀念堂於昨日說明並移除該吸菸區，目前全區禁菸。董氏基金會認為移除前設置的禁菸區屬於違法，北市府應開出罰單。國健署表示，目前將由北市衛生局調查具體是時候辦理。北市衛生局則說，一切依照流程進行中，將給中正紀念堂7日時間針對檢舉內容進行回覆，再做出最後決議。

董氏基金會菸害防治中心主任林清麗表示，中正紀念堂的吸菸區設置，不只是在出入口旁、棋藝區旁，還是公共廁所旁；對於北市衛生局的認定表達強烈反對，「竟然要從中間直直穿過去才叫必經之處；沒有直直穿過去都可以算非必經之處。」認為北市衛生局給國健署的函示相當荒謬；國健署豈可說不違法？

對此，國健署菸害防制組長羅素英表示，地方中央執法都是一體，地方單位依照事實進行認定，因此已請北市衛生局前去調查，依照具體事實辦理，皆依法進行中；同時，各界因此關注到菸害議題，但最重要是彼此尊重，尊重非吸菸者不吸菸、二手菸的權利，同時吸菸者也得在禁菸場所遵守法令。

台北市衛生局健康管理科長林雪蘭則表示，目前中正紀念堂的吸菸區是否違法，仍在調查中，並未下定論。昨日下午收到董氏基金會的公文後，以依照提供的檢舉內容、照片請中正紀念堂進行說明。

「依法將給7天時間說明。」林雪蘭說，中正紀念堂收到衛生局公文後的7天內，得陳述相關意見進行回覆，最後依照調查結果進行研判，最後才會決定如何處置；因此會先回函給董氏基金會，表示目前將依法辦理，收到中正紀念堂的回覆後才會確定是否有違法事實。