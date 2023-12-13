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2024大選設競選廣告電子看板 北市12區公所各設置1台創首例

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府訂定選舉公布欄設置及管理辦法送議會備查，公布欄設置廣告的樣態限定為電子看板。圖／北市建管處提供
北市府訂定選舉公布欄設置及管理辦法送議會備查，公布欄設置廣告的樣態限定為電子看板。圖／北市建管處提供

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，競選廣告僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，首次適用就是這屆總統、立委大選。北市府已另訂選舉公布欄設置及管理辦法送議會備查，公布欄設置廣告樣態，禁用紙本廣告，限定為電子看板，在北市12行政區區公所各設置1台，也創下全國首例。

北市建管處表示，電子看板的規格，配合各區公所建置需求，採購面板尺寸43吋3台、55吋9台，供參選人申請投放號次、姓名等內容，適用此屆選舉，且參選人數量及版面可不受限制，建置花費約60多萬元，除競選期間須供選舉公布欄使用外，非競選期間則用於各機關市政宣導。

建管處長虞積學指出，此管理辦法是依去年修正的台北市競選廣告物管理自治條例所訂定，已在11月6日公布施行，送議會備查。政黨或候選人擬在公布欄刊登競選廣告物，應於選舉委員會辦理號次抽籤日次日起，至建管處設置的單一窗口網站上傳競選廣告物圖檔。

至於為何僅限制使用電子看板，而非紙本廣告，建管處表示，主因是中央是希望不要用紙本，且選罷法有相關規定 紙本宣傳品僅能在競選辦公室或總部發送，公布欄本來就不能使用紙類宣傳品，另一個是基於環保理由，才決定設置電子看板。

不過，議員秦慧珠表示，當初自治條例立法時，以為公布欄是設置在戶外而言非室內，也沒有說不能用紙本廣告，當初立法意旨是比照日本、南韓作法，但有去考察嗎？市府的競選廣告物公布欄是新措施，雖然是里程碑，但在各區公所僅設1座電子廣告看板，參選人根本不想要刊登，原本是若台北市做得好，可以全國推廣，但現在有點四不像。

議員陳宥丞說，他建議電子看板內容可與北市府官方LINE串接，讓民眾可收到資訊，也增加一個宣傳管道，議員陳重文也說，可與各里辦公室公布欄連結。

北市建管處上午在議會法規會報告北市選舉公布欄設置及管理辦法，法規會決議，該管理辦法是第一次實施，市府應依法行政並執法，並視執行狀況討論是否修正台北市競選廣告物管理自治條例。

建管處也表示，台北市競選廣告物管理自治條例實施後，市府受理25件檢舉競選廣告物案，1件要求自行改善完成， 11件本來是「露3點」，後來改為「露2點」一般的廣告。

競選廣告 北市

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