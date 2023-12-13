北市升級跨年規模 5舞台不同主題搭煙火迎2024

北市今年跨年活動將規劃「多元舞台」，除了主舞台外，另規劃抒情民歌、古典輕音樂、西洋輕搖滾等4個舞台；市長蔣萬安在記者會上還清唱告五人的歌曲，被讚唱得好。

台北市長蔣萬安今出席「台北最HIGH新年城-2024跨年晚會」亮點記者會時表示，他跟太太都是告五人的粉絲，很期待掀起跨年的高潮，蔣萬安並清唱一小段「披星戴月的想你」，被盛讚唱得好。

蔣萬安說，這是上任以來第一次規劃的跨年活動，最別於過往的是除了市府前的主舞台，還規劃了4個多元舞臺，包含吳興街的「景勤一號公園」抒情民歌；北市府東南側廣場的Silent Disco，可戴著耳機隨音樂律動；市府捷運站2號出口附近的「忠信廣場」有古典輕音樂；東區「頂好廣場」則有西洋輕搖滾。

蔣萬安表示，今年台北101公布的跨年煙火主題是「彩色世界」，會有300秒的日本彩色煙火；而今年特別升級跨年活動規模，希望讓大家邊聽音樂邊看煙火，迎接2024。

蔣萬安並說，今年歌手陣容堅強，包含八三夭樂團、告五人、徐佳瑩、韋禮安、Matzka等接力開唱；跨年活動主持人Lulu黃路梓茵也保證「絕對是全台灣最精采，包含剛剛自帶哏的市長」。

Lulu說，今年卡司不管是幾人的組合都聽得到， 個人歌手部分有華莎、 徐佳瑩、韋禮安等；雙人組合有動力火車；三人組合有告五人；四人組合有ITBOYZ；五人組合有八三夭、麋先生；六人組合有未來少女，「其他地方沒有的，都在台北」。