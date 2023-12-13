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新北製茶廠連7次獲5星評鑑 茶農彼此觀摩切磋分享點滴

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍由林口區駱程遙（左4）獲得。記者李成蔭／攝影
全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍由林口區駱程遙（左4）獲得。記者李成蔭／攝影

新北不少地區是北部製茶重鎮，今年有18名選手參與「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」，也為新北拿下第11座冠軍；在全國衛安評鑑，參與73家中共有3家獲得5星級製茶廠，獲評者分享過去努力提升製茶環境點滴，茶業同業間也藉機彼此切磋請教。

農業局說明，全國部分發酵茶製茶技術競賽今年冠軍由林口區駱程遙獲得，為新北拿下第11座冠軍，成為全國最多冠軍製茶師縣市，競賽亞軍為三峽區陳宣和及坪林區王翰揚。

農業局提到，全國衛生安全製茶廠評鑑，每兩年評鑑一次，標準包含加工環境、機具衛生清潔、公共安全、加工動線流程、汙染危害管控作為及生產加工紀錄等。今年輔導73家製茶廠參與評鑑，其中3家獲得5星級製茶廠，為六都獲評5星級家數最多，分別為三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠。

農業局說明，其中上林製茶廠已連7次獲5星級製茶廠肯定是全國之最，茶農翁萬表示，為提升製茶廠環境，100年開始整修地板、牆面及隔間，優化加工動線，依據加工流程為熱風萎凋及室內靜置萎凋、炒菁、揉捻、乾燥及培火等放置設備。

鬍鬚茶園茶農王成意表示，著重製茶廠整潔及動線規畫是基本工作；首獲5星級製茶廠茶農黃耀寬表示，透過觀摩改善整體環境，逐步規劃地板鋪設及重新隔間、機具粉刷及標示，也養成每日製茶廠整潔乾淨。

多位獲獎者今出席新北市政會議頒獻獎，新北市副市長劉和然肯定茶農在製茶技術、製茶廠管理的努力；農業局也說，未來會持續致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉務農。

三峽區天芳製茶廠（左2、左3)、坪林區鬍鬚茶園（右3）及上林製茶廠（右2）計3家榮獲農糧署評鑑5星級製茶廠。記者李成蔭／攝影
三峽區天芳製茶廠（左2、左3)、坪林區鬍鬚茶園（右3）及上林製茶廠（右2）計3家榮獲農糧署評鑑5星級製茶廠。記者李成蔭／攝影

坪林

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