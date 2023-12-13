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113年全中運估2萬人參與 北市推悠遊卡識別證

中央社／ 台北13日電
113年全中運，台北市教育局公布隊職員及選手的識別證，將升級為熊讚造型悠遊卡，摘下獎牌的選手還能獲得最高72小時捷運票證。本報資料照片 傅淑鑾
113年全中運，台北市教育局公布隊職員及選手的識別證，將升級為熊讚造型悠遊卡，摘下獎牌的選手還能獲得最高72小時捷運票證。本報資料照片 傅淑鑾

迎接113年全中運，台北市教育局今天推出熊讚聯名LINE貼圖，並公布約2萬名隊職員及選手的識別證，將升級為熊讚造型悠遊卡，摘下獎牌的選手還能獲得最高72小時捷運票證。

113年全國中等學校運動會明年4月20日至25日在台北登場，台北市教育局今天舉辦企業參與說明會，同時致贈感謝狀給首波8家贊助廠商，包含研華文教基金會提供新台幣100萬元、舒跑提供水和運動飲料、台北捷運公司提供2000張捷運24小時票等。

台北市教育局長湯志民致詞表示，全中運12年後再度回到台北舉辦，預估包含隊職員及選手在內，將有近2萬人參加，賽事場地除台北體育館、和平籃球館、成淵高中等，還會在新北、桃園、宜蘭、台中登場，規模龐大。

他提及，台北市的交通特色就是捷運，所以此次賽事不僅將隊職員識別證升級為悠遊卡，摘下金銀銅牌的選手還會額外獲得分別為72小時、48小時及24小時的捷運票證，希望選手爭取榮耀之餘，能透過便捷的大眾運輸體驗台北市文化觀光魅力。

湯志民指出，全中運不僅是體育活動，更能展現多元智慧教育精神，比賽成績也會成為將來升學重要參考依據，邀請各界廠商積極參與贊助，多多給予選手鼓勵。

與會的台北市副市長林奕華會後接受媒體聯訪表示，規劃全中運開幕式場地時，曾將大巨蛋納入考量，但在評估賽事規模後，決定落腳小巨蛋，不過希望教育局與體育局爭取，安排選手在賽事期間進入大巨蛋參觀，激勵選手以站上大巨蛋為目標。

至於高中籃球聯賽（HBL）、黑豹旗等學生運動賽事是否有望辦在大巨蛋，林奕華說，接下來將與遠雄討論大巨蛋場地收費標準及公益時段天數等，若是北市主辦的賽事就可以考慮在大巨蛋舉辦。

此外，教育局表示，為歡迎全國績優體育選手齊聚台北市較勁，市府特別推出熊讚聯名摩沙熊LINE貼圖，加入台北市政府官方帳號即可免費下載。

北市 大巨蛋 教育局

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