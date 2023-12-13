快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

教育部終止中低收入戶幼兒就學補助 新北明年編713萬補貼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱勢幼兒教育津貼實施要點補助對象，並於近日完成法制程序，明年預計編列713萬元補貼。圖為一般幼兒園。圖／新北市府提供
新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱勢幼兒教育津貼實施要點補助對象，並於近日完成法制程序，明年預計編列713萬元補貼。圖為一般幼兒園。圖／新北市府提供

因應教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱勢幼兒教育津貼實施要點補助對象，並於近日完成法制程序，明年預計編列713萬元補貼。

新北市教育局表示，該要點補助對象為低收入戶、中低收入戶、弱勢兒童及少年生活扶助、特殊境遇家庭、設籍新北市經本府安置寄養家庭2歲至未滿5歲幼兒。本案補助就讀私立幼兒園，符合上述資格每生每學期補助上限為9千元。

教育局估計因弱勢幼生數逐年減少，預算數將滾動式酌減。112學年度補助約800人次、預算約720萬元，113年度概算補助793人、預算713萬7000元。

板橋布查花園幼兒園張園長表示，園內有位中低收入戶家庭幼兒是隔代教養家庭，外婆為了讓小孩有更好的教育環境也多打了幾份工，前段時間也因疫情影響到工作，新北市補助中低收入戶幼兒教育津貼可減輕家長負擔、幫助幼生持續就讀幼兒園。

新北市教育局表示，教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市府考量此類幼生權益，因此將中低收入戶納入弱勢幼兒教育津貼補助對象，並於近日完成法制程序。

低收入戶 教育局

延伸閱讀

新北新莊疑電熱毯火警 警消籲天冷注意用電安全

綠營議員批侯友宜課後照顧政見抄襲 藍回擊民進黨精神錯亂

推三重AED防護網等措施 新北消防局獲「EMS金梧桐獎」

3男走台北天際線 望古山區迷路 基隆、新北消防救下山

相關新聞

法鬥獨留車內熱衰竭逝 動保處開罰：法鬥緊張易猝死

台北市動物保護處在今年8月接獲法國鬥牛犬遭關在車內案件，隨即派員會同警方抵達現場，但犬隻已無生命跡象，經解剖死因研判為熱...

北市YouBike免費保險 36.5％騎士未保

台北有1325個YouBike2.0站點、1萬5047輛腳踏車，北市府統計，去年至今年11月底發生812件事故，仍有36...

新北噪音科技執法明年再增9處 議員盼擴大攔查補不足

新北市聲音照相科技執法取締噪音目前有170處，預計明年將再增9處，不過新北市議員鄭宇恩指出，科技執法增加，但受限設備需要...

土城綠創基地開幕 聚焦綠能、碳產業

新北市第8處青創基地「土城綠創基地」昨開幕，由銘傳大學創新育成中心營運，基地鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落...

碧潭堰復育引來釣客 明年封溪

新北新店的碧潭風景區是地方名勝，近期碧潭堰完工成新亮點，也成功復育生態，卻引來眾多釣客，為避免生態被破壞，新北水利局將在...

新北金牌農村 人最少平溪成大贏家

新北市農業局昨舉辦第三屆金牌農村競賽頒獎，8個社區從89個參賽單位中脫穎而出，僅4145人的平溪區是新北市人口最迷你的行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。