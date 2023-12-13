教育部終止中低收入戶幼兒就學補助 新北明年編713萬補貼

因應教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱勢幼兒教育津貼實施要點補助對象，並於近日完成法制程序，明年預計編列713萬元補貼。

新北市教育局表示，該要點補助對象為低收入戶、中低收入戶、弱勢兒童及少年生活扶助、特殊境遇家庭、設籍新北市經本府安置寄養家庭2歲至未滿5歲幼兒。本案補助就讀私立幼兒園，符合上述資格每生每學期補助上限為9千元。

教育局估計因弱勢幼生數逐年減少，預算數將滾動式酌減。112學年度補助約800人次、預算約720萬元，113年度概算補助793人、預算713萬7000元。

板橋布查花園幼兒園張園長表示，園內有位中低收入戶家庭幼兒是隔代教養家庭，外婆為了讓小孩有更好的教育環境也多打了幾份工，前段時間也因疫情影響到工作，新北市補助中低收入戶幼兒教育津貼可減輕家長負擔、幫助幼生持續就讀幼兒園。

新北市教育局表示，教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市府考量此類幼生權益，因此將中低收入戶納入弱勢幼兒教育津貼補助對象，並於近日完成法制程序。