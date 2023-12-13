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新北耶誕城德國派對 12月15日起體驗異國風情

中央社／ 新北13日電

新北市觀旅局今天表示，「歡樂耶誕城」活動與德國經濟辦事處合作，15日至17日舉辦德國耶誕派對，超過50個文化特色攤位，可品嚐德國傳統美食、甜點，並體驗德國禮品文化。

新北市政府觀光旅遊局表示，去年在市民廣場舉辦的「德國耶誕派對」受好評，今年雙方再度合作，除具代表性的德國豬腳美食、香腸、啤酒等德式佳餚，還有德國耶誕節家戶必備的德式麵包、傳統節慶蛋糕「史多倫」、薑餅、手工巧克力。

觀旅局說，德國耶誕派對中，經典熱紅酒是必訪攤位，加熱紅酒與新鮮水果混釀，可體驗豐富天然香料的濃厚香氣。現場無酒精版的「耶誕熱果汁」，讓孩童也能體驗正宗的德國風味。

除德國美食，也可在市集找到各式德國產品，包括節慶布置裝飾品、家電用品、服飾配件；此外，還有打卡換啤酒、週末舞台表演，民眾不用出國就能享受異國氛圍。

觀旅局表示，活動於15日至17日，上午11時至晚間10時舉行，盼將德國的飲食、文化、耶誕氛圍帶到市民廣場，彼此有國際文化交流，增進國際情誼。建議民眾多利用大眾運輸，搭捷運板南線、環狀線至板橋站下車，步行約5分鐘前往。

德國 美食

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