獨留法鬥在車內不幸死亡 北市開罰飼主

台北市動保處今天表示，先前發生住大安區的飼主因疏忽把11歲法國鬥牛犬留在汽車內，法鬥事後因熱衰竭死亡，依法罰飼主，最高可處7萬5000元，呼籲勿把寵物獨留車內。

北市府動物保護處發布新聞資料指出，8月間獲報有寵物被飼主關在汽車內，經派人並會同警方到場發現，被關在車內的法國鬥牛犬已無生命跡象，後續經解剖發現，犬隻死因研判為熱衰竭。

動保處表示，台北市犬貓飼養基本照護規則要求飼主不能把犬貓單獨留在汽車內，把法國鬥牛犬獨留在車內的飼主已明顯違反規則，並造成犬隻死亡，後續依動物保護法裁罰新台幣1萬5000元至7萬5000元。

動保處指出，此案的法國鬥牛犬經解剖後發現體型肥胖且有老化特徵，臟器有不同程度充血，死因研判為熱衰竭，而獲報當天在下雨，到場時室外溫度約攝氏30度，車內溫度比室外高約1、2度，但因法國鬥牛犬屬於容易熱衰竭犬種，在緊張情形，易發生猝死狀況。

動保處表示，此案經事後調查，飼主稱當天凌晨與家人爭吵，把法鬥帶至車內休息，且車內有持續發動並開空調，但因途中身體不適，打算返家服藥再回車上，但返家服藥後不慎睡著，隔天中午醒來時接獲法鬥死亡消息，車輛已停止發動。

動保處指出，市區常有飼主赴大賣場、百貨公司等處，因暫時離開車輛，仍不該把寵物獨留在車內，否則會違法，經獲報後派員查處發現有此狀況，可處飼主2000元以上、1萬元以下罰鍰。民眾發現此情形，可撥1959動物保護專線，並協助提供車牌號碼，獲報後會派員趕赴現場救援。