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北市YouBike免費保險 36.5％騎士未保

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市YouBike 2.0增加大量站點與車輛，使用率高，事故率也隨之增加，交通局呼籲民眾加入「公共自行車傷害險免費投保」。本報資料照片
台北市YouBike 2.0增加大量站點與車輛，使用率高，事故率也隨之增加，交通局呼籲民眾加入「公共自行車傷害險免費投保」。本報資料照片

台北有1325個YouBike2.0站點、1萬5047輛腳踏車，北市府統計，去年至今年11月底發生812件事故，仍有36.5％騎士未加入公共自行車傷害險，交通局呼籲使用者加入保險獲額外保障，因應國外旅客來台觀光旅客增加，也新增護照投保功能。

北市府自2018年起實施公共自行車傷害險免費投保，投保率從49.4%增加至63.5%，但目前仍有37%民眾不曉得有保險、30％民眾認為不需要保險、20％民眾不想操作，近6成民眾不知道每張卡都要個別加保。

運輸管理科長朱宸佐說，大部分的事故樣態，都是騎車速度太快、騎在下坡，因煞車不及導致跌倒受傷，過去就有使用者摔到骨折，也有與貨車發生事故死亡。

朱宸佐表示，公共自行車傷害險可提供使用者額外保障，經費由微笑單車公司支出，投保後若發生骨折等事故，可享有最高100萬理賠，住院為每日1000元，希望所有使用YouBike的騎士都能加入保險。至於一般皮肉傷，考量健保給付，沒額外納入保險理賠範圍。

交通局提醒，傷害險屬保險法規定的人身保險，須採實名制、輸入身分證字號或護照號碼、生日，且要被保險人同意才會生效；另外，被保險人與實際騎乘者須同一人方符合理賠資格，也要檢查登記的每張卡是否都已進行投保且確認為使用者，維護自身權益。

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