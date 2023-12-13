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土城綠創基地開幕 聚焦綠能、碳產業

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
「新北青創土城綠創基地」啟動儀式，匯聚各界努力，推動永續共好。開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供
「新北青創土城綠創基地」啟動儀式，匯聚各界努力，推動永續共好。開幕現場投資機構及企業代表到場支持，將為青創團隊帶來更多資源挹注。「新北青創土城綠創基地」開幕啟用，將攜手各界資源為青年打造友善創業環境。 圖／新北市政府青年局提供

新北市第8處青創基地「土城綠創基地」昨開幕，由銘傳大學創新育成中心營運，基地鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落，可串起產業鏈，有助傳統產業及中小企業升級。青年局表示，明年還有土城城林段基地、中和安邦段青創基地將陸續點交啟用，要成為青年創業「起家厝」。

青年局長邱兆梅表示，青年局旗下有8處不同領域主題基地，昨啟用的土城綠創基地位於土城員和社宅，250坪辦公空間，有14間獨立辦公室和16席共同工作空間；土城綠創鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落，將著重在綠能、碳產業、科技服務業及ESG永續發展等團隊招募和輔導。

第一波有21組青創團隊進駐，創業主題囊括家庭碳權交易、綠建材和減碳設備，及ESG碳盤查應用等領域；第二波預計明年1月開放報名。

銘傳大學校長李選士說，土城綠創基地盼結合各方力量，培養有理想、有能力、有創意的青年創業家。

進駐綠創基地的創業青年焊碼科技公司副總陳盈臻說，青年創業最易遇人脈、經驗與專業知識不足問題，公司成立不到1年，青創基地不僅解決公司辦公空間問題，也加強產業連結，增加被看見機會。

青年局說，土城綠創、新店未來及預計明年落成的中和生醫基地選址在社宅內，跨局處合作扶植青年創業，提供高品質、低成本的創業空間。

邱兆梅說，新北市設置青創基地多年，協助200組新創團隊站穩創業腳步，離開基地後成為獨立自主公司，大多能持續運營，成功率高，例如「Hahow 好學校」透過群募開課機制，成為全台最大線上課程平台。

青年

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