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中正紀念堂吸菸區引熱議 新北自行公告1.3萬處禁菸

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
禁菸場所告示。圖／報系資料照
禁菸場所告示。圖／報系資料照

中正紀念堂於戶外設置吸菸區引發熱議，新北衛生局指出，除菸害防制法規範場域禁菸外，新北也公告1萬3千多處禁菸，包括4大便利商店、學校周遭、診所、連鎖咖啡廳、景觀橋梁、公車站、公園及部分登山步道，違者最高可罰1萬元罰鍰。

衛生局說，據菸害防制法第19條規範，圖書館、博物館、美術館、體育場、老人福利機構等室外場所及各級主管機關公告場所，未設吸菸區者，全面禁止吸菸，再加上市府公告約1萬3千多處禁菸地點，基本上公共場所幾乎都禁菸，但不在此限的商家在店門外自設吸菸區並不會觸法。

許姓民眾認為，不少戶外場所包括騎樓、公園都禁菸，去哪裡抽菸都會遭嫌棄「吸菸也有人權」，認為政府應設置吸菸區讓大家有地方抽，才能解決問題；張姓民眾則認為，政府設置吸菸區等於不在吸菸區不能抽，變相壓縮吸菸空間，認為應加強宣導避開小孩、醫院等場所。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 衛生局 新北

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