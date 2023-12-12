負擔沉重 新北清潔隊員明年編制將增197人

新北市清潔隊員員額編制5298人，但新北轄區廣闊，工作負擔沈重，新北市議員黃淑君今天質詢，要求明年員額應該核實聘任。環保局長程大維回應，新北市清潔隊員員額多年未調整，清潔隊員在地服務受到民眾與里長讚許，明年已經增加197個員額，另外相關獎金調整，預計會在18日基北北桃平台討論。

新北市議會今天持續審查2024年總預算，新北市環保局預算被提68張動議單，數量不少。黃淑君指出，新北市清潔隊員負擔沈重，希望新北市人力能如實招聘，補足人力缺口；另環保局2019年首次發放GORE-TEX透氣型雨衣，讓隊員提高工作效能，應該幫隊員協助更換。

程大維指出，明年員額增加197員額，也會協助清潔隊員更換GORE-TEX雨衣。

環境部日前宣布，地方政府聘用的清潔人員清潔獎金上限從8000元調高至1萬元，安全獎金上限從600元調整至1500元，由地方政府的自有財政支應。

程大維表示，中央不補助，目前北北基桃是共同生活圈，清潔隊員面臨工作環境大同小異，合作平台18日將就此做討論。

另外新北市議員鄭宇恩也提到淡水區清潔隊辦公空間辦理情形，程大維表示，同仁休息區會採用綠屋頂，廠區部分目前尚在討論建蔽率問題，希望能跟地方共融，並採綠圍籬用大面積植栽。