東北角風管處長屆齡榮退 各產業聯合感恩祝福

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長馬惠達，在東北角任職三年的時間，如今屆齡退休，由新北市民宿發展協會理事長呂人鳳發起的感恩聯誼活動，號召大東北角觀光圈各產業代表齊聚一堂，來祝福歡送處長馬惠達，場面相當溫馨感人。

東北角管理處連續第三年辦理大東北角觀光圈產業亮點提升遴選計畫，至今已協助105個產業亮點升級改造案，陪伴業者創新產業環境與觀光體驗服務，改善產業經營體質，其中新北市就有瑞芳，平溪，雙溪，貢寮，深坑，石碇，坪林等區受惠，東北角管理處功不可沒，在處長馬惠達的帶領下，讓大東北觀光圈的產業都有長足的進步。

今年適逢處長馬惠達退休之年，為感謝處長及東北角風管處的付出與協助，由新北市民宿發展協會理事長呂人鳳號召大東北角觀光圈產業的夥伴，一同齊聚來歡送處長馬惠達，大家輪番上陣表達感謝之意，並送上具代表各產業的禮物。

東北角管理處處長馬惠達說，在東北角三年，也剛好經歷過疫情，和大東北角觀光圈各產業的夥伴都培養出好感情，看著觀光產業逐漸復甦，這些輔導的店家及產業也都越來越好，真的很開心，也很感謝各界給予的滿滿祝福。

新北市民宿發展協會理事長呂人鳳說，東北角管理處這三年來在處長馬惠達的帶領下，讓大東北角觀光圈亮點再現，許多受到輔導的店家還有業者各產業，都創造自己的亮點，這次在處長榮退之際，特別號召各產業夥伴一起來給予處長及其團隊感謝和祝福，希望他退休後多回家走走。

這次共同參與的觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，身為在地有線電視，同樣見證大東北角觀光圈的變化，感謝東北角管理處處長馬惠達及其團隊為地方的貢獻和努力，祝福他退休人生一切美好。