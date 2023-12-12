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瑞芳爪峰社區獲金卓越甲等 全齡照顧成最大亮點

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰社區獲得新北市金卓越社區甲等的好成績，提供全齡的照顧及服務，讓爪峰社區有滿滿亮點。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰社區獲得新北市金卓越社區甲等的好成績，提供全齡的照顧及服務，讓爪峰社區有滿滿亮點。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區爪峰社區今年參加新北市金卓越社區選拔，獲得甲等的好成績，爪峰社區強調不只照顧老人家，還有青少年，幼童，新住民，提供全齡的照顧及服務，讓爪峰社區有滿滿亮點。

爪峰里里長簡明慧說，以社區關懷據點為基礎規畫整年度年節活動配合長者生活習俗，強化社區手工坊效益，結合小農市集，效益所得捐作國小清寒學子獎學金，關懷社區老人，新住民，青少年，希望不分老幼照顧全齡。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，爪峰社區近年來為社區發展不遺餘力，107年擔任瑞芳大旗艦社區的領頭羊，111年攜手東和社區進行扶植與培力，在高齡長者關懷及老人共餐、新住民培力、兒少發展上都有相當亮眼的成果，這次能夠獲得甲等，實屬不意。

瑞芳 新住民

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