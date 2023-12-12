汐止烘內活動中心再美化 動員志工種百株杜鵑

如何讓環境越來越好，在今年再度拿到里環境認證五星級的汐止區烘內里，今年再次向市府申請了300株的苗木綠美化，其中在活動中心前的花圃，也動員志工種下了100株的杜鵑花，雖然，個頭很小，但里長蘇明勇希望細心呵護下，在3年後有整排的杜鵑花可以欣賞。

今(12)日一大早志工集合，除了例行性的打掃環境之外，還是要種花綠美化，汐止烘內里在今年再度拿到里環境認證五星級，里長蘇明勇說，當時評比時，教授建議能夠再多種些花花草草，所以，就請新北市議員張錦豪協助申請了一批苗木，從苗圃載送回來後，也動員志工來種花。

在烘內市民活動中心靠近圍牆邊的一長排花圃，現在沿線已經種下上百株的杜鵑花，而另一頭則是種下茶花，志工們說維護環境不會累，雖然，烘內里是在山林裡，但是希望大家來到里內都覺得景觀很好，很期待花開，環境越來越好。

烘內里長蘇明勇表示，整個烘內里分為三處植栽綠美化，活動中心是其中一站，接下來也將持續改善髒亂地，明年會再繼續參加新北市環境認證比賽，把烘內里美化的更漂亮。