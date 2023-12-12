快訊

周海媚最後現身照片曝光 真實狀態超驚人

美科技7大咖全跌 NDX卻罕見收漲？專家曝內情：七巨頭賣壓才開始

邰智源昨轟中正紀念堂吸菸區今點名感謝 蔣萬安留言邀任拒菸大使

汐止烘內活動中心再美化 動員志工種百株杜鵑

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區烘內里動員志工種下了100株的杜鵑花，希望細心呵護下，在3年後有整排的杜鵑花可以欣賞。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區烘內里動員志工種下了100株的杜鵑花，希望細心呵護下，在3年後有整排的杜鵑花可以欣賞。 圖／觀天下有線電視提供

如何讓環境越來越好，在今年再度拿到里環境認證五星級的汐止區烘內里，今年再次向市府申請了300株的苗木綠美化，其中在活動中心前的花圃，也動員志工種下了100株的杜鵑花，雖然，個頭很小，但里長蘇明勇希望細心呵護下，在3年後有整排的杜鵑花可以欣賞。

今(12)日一大早志工集合，除了例行性的打掃環境之外，還是要種花綠美化，汐止烘內里在今年再度拿到里環境認證五星級，里長蘇明勇說，當時評比時，教授建議能夠再多種些花花草草，所以，就請新北市議員張錦豪協助申請了一批苗木，從苗圃載送回來後，也動員志工來種花。

在烘內市民活動中心靠近圍牆邊的一長排花圃，現在沿線已經種下上百株的杜鵑花，而另一頭則是種下茶花，志工們說維護環境不會累，雖然，烘內里是在山林裡，但是希望大家來到里內都覺得景觀很好，很期待花開，環境越來越好。

烘內里長蘇明勇表示，整個烘內里分為三處植栽綠美化，活動中心是其中一站，接下來也將持續改善髒亂地，明年會再繼續參加新北市環境認證比賽，把烘內里美化的更漂亮。

杜鵑花 綠美化 汐止

延伸閱讀

髒亂地整頓綠美化 汐止新長安橋頭飄桂花香

推綠生消費 汐止金龍里獲環保福利社銅質獎

汐止秀峰高中校舍整建動土 打造未來感校園風格

汐止警防竊打詐見成效 提升見警率偵破兩竊案

相關新聞

負擔沉重 新北清潔隊員明年編制將增197人

新北市清潔隊員員額編制5298人，但新北轄區廣闊，工作負擔沈重，新北市議員黃淑君今天質詢，要求明年員額應該核實聘任。環保...

碧潭堰生態復育吸釣客 明年封溪護漁並研議提高檢舉金

新北新店的碧潭風景區是名勝景點，近期碧潭堰完工成新亮點，也成功復育生態，卻也引來眾多釣客，為避免生態被破壞，新北將在周圍...

大直塌陷案道路搶修+公務員加班費 北市府要基泰付4760萬

基泰大直塌陷案讓公務員疲於奔命，北市議員提案要求，加班費由基泰建設全額支付。北市法務局長連堂凱表示，12月1日發文，提出...

大巨蛋光復南路停車場議會報准 北市府每年收605萬租金

台北大巨蛋亞錦賽風光落幕，但外界仍擔憂未來四萬席全開有塞車疑慮，現在停車場出入口僅有逸仙路可進出，光復南路段出入口涉及公...

新北抽驗70件火鍋食材 2時令蔬菜農藥殘留超標

冬至將至，民俗習慣吃湯圓、圍爐吃火鍋。新北衛生局針對傳統市場攤商、餐飲業及超市抽驗70件產品，有2件不合格，分別為新店區...

取消訂房爭議 北市府：君悅將陸續恢復原訂單

台北市法務局表示，日前發生台北君悅取消訂房爭議，業者今天承諾會依契約履行，並陸續恢復消費者原訂單，肯定業者對此事善意回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。