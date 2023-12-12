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汐止茄苳路窄會車卡卡 地方盼禁行大客車

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區茄苳路只有六米，相關單位也到現場會勘，討論禁行大客車的可行性。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區茄苳路只有六米，相關單位也到現場會勘，討論禁行大客車的可行性。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區茄苳路在大同路到忠孝東路段，因為，路幅只有六米，會車困難，尤其當下課時間，會有安親班用大型遊覽車載崇德國小學生，當經過路幅狹窄的茄苳路，根本難以會車，如果又有行人要走更是危險，所以，相關單位也到現場會勘，討論禁行大客車的可行性。

橋東里長陶威中表示，茄苳路靠近大同路到忠孝東路這一段，因為路寬才6米，最窄的地方甚至不到6米，大客車跟汽車在會車的時候，其實寬度是不夠的，尤其又有行人在走會產生危險，險象環生，尤其當一台遊覽車跟一般汽車要會車都非常非常困難，如果遇到兩台遊覽車要會車根本就過不了，所以，邀集了市府交通局、崇德國小、公所等相關單位會勘討論如何解決。

汐止茄苳路在大同路到忠孝東路這一段，因為道路狹窄，所以，早就禁行15噸以上的大貨車，只是，一到放學時間，茄苳路上的崇德國小就會有幾家安親班安排大型遊覽車來接學生，然後直走茄苳路到建成路，只是路太窄，平時汽車要會車都有困難，更別說遊覽車在走，交通卡卡，行人、學童通行都有安全疑慮，地方希望能禁止大客車通行。

陶威中指出，會勘討論後，也尊重學校還有相關單位的意見，在大客車尤其是遊覽車的部分，可以稍微繞一下，從大同路繞到忠孝東路再進入茄苳路，那從茄苳路下來的遊覽車，到忠孝東路先右轉再從大同路開出去，其實只差了一個紅綠燈，也請遊覽車的公車或是駕駛多多配合。

遊覽車 汐止

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