柯文哲談進內湖車輛收費 北市：強硬管制難執行

民眾黨總統參選人柯文哲今談及內湖交通，說除了環狀線跟管制進入2手段外無法改善；北市表示，內科主要道路平日尖峰的旅行時間下降，快線公車運量成長；強硬管制則難執行。

柯文哲今天舉行交通政見記者會，談及內湖交通議題時表示，這是都市計畫失敗導致，內湖還在發展，也意味內湖交通一定越來越爛；解方之一是環狀線完工，第二是政府用比較強硬的管制手段，例如規定車輛進入內湖採自動差別費率收費，除了這兩者他想不到方法。

北市交通局綜合規劃科長廖苑伶表示，針對內湖交通採取許多措施，包含拆除文湖線第2、3節車廂椅子跟行李架以增加載客數、延長尖峰密集時段、通勤專車加密班次、闢駛快線公車等。

廖苑伶說，綜合下來，民眾可節省20分鐘等車時間、2條快線公車運量成長15至20%，內科區域主要道路平日下午5至7時的尖峰時段，平均旅行時間相較去年1至3月，下降約6至13%。

廖苑伶並指出，在強硬管制手段部分，目前僅有少數國外城市有實施壅塞費案例，北市2015年曾針對內科進城收費跟車牌管制進行討論，但決議暫不執行；且法源依據、民眾支持及設施設置等都是難題，北市住商混合比例又高，難以區分住戶與外來車流，進而劃定區域進行收費管制。

北市府副發言人李政軒也表示，市長蔣萬安認為捷運環狀線是北市的心血管系統，上任以來市府團隊高度重視，並務實地解決招標困境、精進招標條件，上任第一年就開工了3個南北環段的工程段，近期又有新工程段決標的好消息，預計明年東環段也將動工第一個工程段。

李政軒補充，無論是近期港墘洲子街口左轉專用道延長等19項交通工程小手術，或是因應台塑入駐內科後有效因應的一系列安排，都看得出市府在面對比以往更重的通勤壓力，在此前提下，從專業數據顯示內湖交通依然取得進展，實屬不易也不容抹滅。

李政軒說，除了警察局增派警力引導，也感謝響應「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」的61家內科企業，不只補助員工搭乘大眾運輸，也一步步以ESG報告書揭露員工通勤碳排量。