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畜牧場抗議頻傳 台東縣修改自治條例引發論戰

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾今天到縣府抗議私人堆肥場，不滿業者未與地方妥善溝通。記者徐白櫻／攝影
台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾今天到縣府抗議私人堆肥場，不滿業者未與地方妥善溝通。記者徐白櫻／攝影

台東縣頻發生養雞場或堆肥場抗議事件，議會召開臨時會，上月三讀通過「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」修正案，名稱改成「畜牧場及禽畜糞尿處理場所」，原條例規範取得「使用執照」前，業者應取得設施所在村（里）民同意，修改後文字變成取得「建築執照」前要先經過地方同意。反糞自救會不滿說，已取得建造、尚未獲得使照的業者無須居民同意直接解套，法規有漏洞，盼縣府嚴格把關。

台東縣議會第20屆第2次定期大會，11月17日三讀通過「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」部分條文修正案，縣府法制室尚未公告。

農業處指出，為求地方與中央名稱一致，「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」修正為「台東縣新設置畜牧場及禽畜糞尿處理場所管理自治條例」，條文內名稱隨之變動，總共修改第一條、第三條、第八條內容。

相關單位解釋，原條文第八條是指「核發新設置畜牧場及禽畜糞尿處理場所之使用執照前，申請者應取得禽畜處理場所所在地村里民同意」，但在議會審議過程中，出席議員認為，「使用執照」應改成「建築執照」，最後獲得多數同意。

反糞自救會表示，自治條例「取得使用執照前須取得場所所在村里民同意」俢改成「取得建築執照前須取得場所所在村里民同意」，以關山月眉這場推肥場來說，業者早已取得建照、目前正在申請使照，適用新自治條例，不須地方居民同意就能營運，難以認同。

提議修改內文的議員李建智說，民間蓋房子，合乎規定就要核發使用執照，對業者而言，龐大資金投資下去，廠房、設備蓋好卻遲未拿到使用執照營業，以後誰敢來台東投資，所以動工前先取得居民同意，這樣才合理。

台東縣府原本送的修正版本是「使用執照」，但議會討論之後修改成建築執照，反糞自救會成員大感不滿。記者徐白櫻／翻攝
台東縣府原本送的修正版本是「使用執照」，但議會討論之後修改成建築執照，反糞自救會成員大感不滿。記者徐白櫻／翻攝

台東 牧場 建築

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