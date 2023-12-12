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中二綠地恐失守？林靜儀：選民非常厭倦與討厭家族勢力

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委林靜儀今天在競總受訪。記者趙容萱／攝影
立委林靜儀今天在競總受訪。記者趙容萱／攝影

2024立委選舉進入倒數，TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，盤點出全台10個民進黨較有可能失守的立委選區，台中第二選區立委林靜儀名列其中。林靜儀對此表示，中二選區選民對家族勢力、家族利益結構反撲和掙扎，民眾都覺得非常厭倦與討厭。她向選民喊話，大家再堅持一下、辛苦一點，明年再讓改變可以持續。

林靜儀今天在競總受訪時說，她去年在中二立委補選勝選，是民進黨首次在此選區得票率過半，充分展現中二選民知道政治正在進步，來參與政治的人也應該要進步，要有更專業的方向，要有更無私的服務精神，這些都是地方正在改變的。

林靜儀指出，這次立委選戰，民進黨有「退黑激素連線」， 誓言終結黑金家族勢力，大家都知道，不只中二選區，新北、彰化、花蓮、雲林等地選區都有長期家族勢力的把持、取得龐大的資源，要把這些盤根錯節的利益結構連根拔起並非一蹴可幾、一次就可以完成。

林靜儀說，她最近掃街都對民眾說「大家都很辛苦」，2020年選一次立委，又有罷免案，後又有補選，二年後又有一次立委選舉，選民對家族勢力、家族利益結構反撲和掙扎，民眾都覺得非常厭倦與討厭。

林靜儀向選民喊話，大家再堅持一下、辛苦一點，明年再讓改變可以持續，她這兩年爭取到的學校建設、地方排水、地方建設、友善交通工程，或很多重大政策上，民眾是有感的，政績、地方服務的努力可以說服大家，來迎接更好的台中第二選區。

針對林靜儀說法，國民黨中二立委候選人顏寬恒表示，選民厭惡的是空降到這邊來，不思民意、不監督政府的護航立委，林靜儀不但護航，甚至還要檢討選民，不久前農業部長陳吉仲因進口臭雞蛋事件下台時，還質疑民眾不幫忙發聲。應要為民發聲的立委，居然要求民眾為犯錯的政府發聲，這是一位稱職民代該做的事嗎。

顏寬恒說，如果這麼努力爭取建設，為什麼還會讓通過交通部專業審查的捷運藍線計畫躺在行政院呢？ 誰在做事、誰在做秀，大家眼睛都看得很清楚。

TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，盤點出10個民進黨極有可能失守的立委選區，經檢視，陷入苦戰的現任選區北、中、南都有。圖／TPOC提供
TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析，盤點出10個民進黨極有可能失守的立委選區，經檢視，陷入苦戰的現任選區北、中、南都有。圖／TPOC提供

林靜儀 2024立委選舉 民進黨

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