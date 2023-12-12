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大巨蛋光復南路停車場議會報准 北市府每年收605萬租金

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大巨蛋光復南路地下停車場出入口。記者邱書昱／攝影
大巨蛋光復南路地下停車場出入口。記者邱書昱／攝影

台北大巨蛋亞錦賽風光落幕，但外界仍擔憂未來四萬席全開有塞車疑慮，現在停車場出入口僅有逸仙路可進出，光復南路段出入口涉及公有地，還待議會審查，今天經議會工務委員會審查通過，後續將進大會二讀，但議員要求配套措施，若停等車隊溢出車道，造成交通壅塞，或者大巨蛋體育賽事未達50%，得解約或不續約等。新工處回應，簽約後每年收605萬元租金；交通局說，會監控出入口等，避免車輛回堵。

大巨蛋規劃於光復南路、逸仙路及菸廠路開閉三個停車出入口，據了解，目前仍在申請對外營業登記，因此測試賽及亞錦賽僅開放逸仙路口免費停車，陸續開放光復南路及菸廠路的停車道。

新工處長林昆虎說，會同相關局處討論，該地下道配合重大建設附屬工程，也通過都審、環評，而且評估接光復南路，沒有違反道路原定用途，因此確定為公益公共性職。

林昆虎表示，遠雄在圍設施工期間到營運前，以及配合市府開放前期均有依照使用面積繳交租金，分別是1120萬元、927萬元，目前正在收取每年400萬元租金，營運之後則是預計每年收取605萬元租金。

不過，北市議員陳政忠、洪健益、王欣儀提出，出現交通阻塞及體育賽事未達50%，就得以解約或不續約狀況，特別是，如果發生解約，車道占用如何處理。

交通局表示，現階段遠雄和北市府都有監視攝影隨時監控出入口車流，若出現壅塞，會封閉該車道，導引到其他出入口，另外，柵欄機器距離平到道路有170公尺，換算能供26部停等，依照目前尖峰入場量平均為8.2公尺，評估不會有回堵狀況。

至於體育賽事部分，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，遠雄在計畫中有寫明體育賽事舉辦比重，市府也有實際履約績效的稽核，若有缺失會以裁罰，最嚴重則是可以收回，「收回不是說收回，還有後續問題。」

林昆虎補充，若解約，仍會收取租金，只是會封閉光復南路出入口，「原本光復南路有南北巷各3車道；現在的車道數一樣。」

工務委員會第一召集人陳政忠拍板核准，但強調，落實交通車流管理外，體育賽事未達50%，要請副市長辦公室提前督導防範，萬一走到解約或不續約問題，要先充分討論，入口及通道改變，會不會影響到市民交通便利性。

大巨蛋光復南路地下停車場出入口。記者邱書昱／攝影
大巨蛋光復南路地下停車場出入口。記者邱書昱／攝影

車道 大巨蛋 租金

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