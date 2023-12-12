取消訂房爭議 北市府：君悅將陸續恢復原訂單

台北市法務局表示，日前發生台北君悅取消訂房爭議，業者今天承諾會依契約履行，並陸續恢復消費者原訂單，肯定業者對此事善意回應。

法務局發布新聞資料指出，國際知名訂房網站Agoda在11月4日凌晨因系統技術問題，導致台北君悅酒店部分房價出現價格錯誤，吸引不少消費者搶訂，當天上午業者對媒體提到，會實際提供住宿給預訂優惠價的消費者。

法務局表示，但從11月28日起，Agoda陸續通知消費者取消訂單，引發批評，統計至今天，北市府已接獲6件申訴案。

法務局指出，經北市消保官會同主管機關交通部觀光署，邀台北君悅酒店及訂房平台業者在11月30日到市府溝通說明，因考量飯店業者曾公開允諾履約，契約已成立，建議業者應遵守民法及個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項等法令。

法務局表示，消保官同時建議業者應考量商譽及保護消費者權益立場履行契約，業者當時同意攜回相關意見並轉達國外總部。

法務局指出，台北君悅酒店今天提及會著手陸續恢復消費者原先訂單，肯定業者提出善意回應。

法務局表示，依交通部「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，此法規適用於個別旅客直接或間接向觀光旅館業訂房者，此案是符合中央相關規定。

此外，企業經營者相對消費者在各方資源皆較優勢地位，且更有吸收與解除風險能力，應負擔高度注意義務，對於合作平台及網站，業者應負起更高控管責任。

法務局指出，但消費者若是明知標價錯誤，卻想利用此錯誤取得不正當利益，可能屬權利濫用，業者能主張拒絕履約。

消保官提醒，如遇消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812，法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。