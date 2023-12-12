北市YouBike兩年812件事故 近4成騎士沒保免費傷害險

台北市有1325個YouBike2.0站點、1萬5047輛腳踏車，熱門站點和尖峰時段經常出現無車可借、無柱可還的情形，使用率高，不少民眾在騎車過程中發生事故而受傷。北市府統計，從去年至今年11月底發生812件事故，仍有36.5％騎士未加入公共自行車傷害險，交通局呼籲使用者加入保險獲額外保障。

北市府自2018年起實施「公共自行車傷害險免費投保」，投保率從49.4%增加至63.5%，但目前仍有37%民眾不曉得有保險、30％民眾認為不需要保險、20％民眾不想操作，近6成民眾不知道每張卡都要個別加保；因應國外旅客來台觀光旅客增加，也新增護照投保功能。

北市交通局統計，2022年1月至今年11月底，通報受傷件數為812件。運輸管理科長朱宸佐今受訪時說，大部分的事故樣態，都是騎車速度太快、騎在下坡，因煞車不及導致跌倒受傷，過去就有使用者因此摔到骨折，也有騎在馬路上與貨車發生事故而死亡。

朱宸佐表示，公共自行車傷害險可提供使用者額外保障，經費由微笑單車公司支出，投保後若發生骨折等事故，可享有最高100萬理賠，住院為每日1000元，希望所有使用YouBike的騎士都能加入保險。至於一般皮肉傷，考量健保給付，沒額外納入保險理賠範圍。

交通局提醒，傷害險屬保險法規定的人身保險，須採實名制、輸入身分證字號或護照號碼、生日，且要經過被保險人同意才會產生效力；另外，被保險人與實際騎乘者須同一人方符合理賠資格，也要檢查登記的每張卡是否都已進行投保且確認為使用者，維護自身權益。