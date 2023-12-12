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土城綠創基地開幕 為傳產、中小企業注入永續與創新

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北青創土城綠創基地12日開幕啟用。記者葉德正／攝影
新北青創土城綠創基地12日開幕啟用。記者葉德正／攝影

新北市第8處青創基地「新北青創土城綠創基地」今天開幕，由銘傳大學創新育成中心營運，基地鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落，盼協助更多傳統產業及中小企業，導入節能環保、新能源策略提升企業競爭力並落實企業永續。青年局長邱兆梅表示，明年還有土城城林段基地、中和安邦段青創基地即將點交並陸續啟用，助青年一臂之力，盼青創基地能成為青年創業起家的地方。

邱兆梅表示，青年局旗下有8處不同領域的主題基地，今日啟用的「新北青創土城綠創基地」位於土城員和社會住宅2樓，250坪辦公空間，有14間獨立辦公室和16席共同工作空間； 青年局與43所大學育成中心，擁有500多名專業師資、與顧問，都是免費提供諮詢。

青年局表示，土城綠創土城綠創鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子業產業聚落型態，將著重綠能、碳產業、科技服務業及 ESG 永續發展等相關領域的團隊招募和輔導，第一波已有21組青創團隊進駐，創業主題囊括家庭碳權交易、綠建材和減碳設備，以及 ESG 碳盤查應用等不同領域；第二波招募計畫預計於明年1月開放報名。

銘傳大學校長李選士認為，土城綠創基地正好為青創團隊們提供了一個絕佳的資源平台，此次期望結合眾多合作夥伴的力量，培養出一批有理想、有能力、有創意的青年創業家，成為台灣和國際發展永續經濟的重要力量。

今年進駐的焊碼科技公司副總陳盈臻表示，青年創業最易遇到人脈、經驗與專業知識不足問題，公司今年才成立，希望透過青創基地協助，加強相關產業連結，也希望有機會能夠讓更多人看到公司，吸引更多投資人。

邱兆梅指出，青年局除協助與工業區潛在客戶鏈結，並引進業師輔導、行銷曝光、通路合作、投資人對接等機會，雖然青創基地不能讓大家永遠使用，但希望能成為大家起家的地方。

青年局表示，土城綠創、新店未來，以及預計明年落成的中和生醫基地的選址皆在社會住宅內，持續城鄉局跨局處合作，共同扶植青年創業，提供青年高品質低成本的創業空間，讓青年創業環境更加友善。

新北青創土城綠創基地12日開幕啟用。記者葉德正／攝影
新北青創土城綠創基地12日開幕啟用。記者葉德正／攝影

青年 青創

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