長者接種XBB、流感疫苗 新北：月底前送好禮
新北市衛生局今天表示，65歲以上長者於12月31日前，至29區衛生所接種XBB（COVID-19）疫苗及流感疫苗，可以獲贈新台幣500元禮券及篩劑等好禮。
衛生局發布新聞稿表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其以長者最易受到感染，並導致重症及死亡，因此，市府鼓勵65歲以上長者接種流感疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的XBB疫苗。
衛生局表示，長者12月底前到衛生所接種XBB疫苗，可領500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑、接種流感疫苗可領提袋1個及新冠家用快篩試劑10劑。
另外，50歲以上民眾接種XBB疫苗也可領衛生紙12包及垃圾袋1包。
衛生局提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。
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