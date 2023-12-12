快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

長者接種XBB、流感疫苗 新北：月底前送好禮

中央社／ 新北12日電

新北市衛生局今天表示，65歲以上長者於12月31日前，至29區衛生所接種XBB（COVID-19）疫苗及流感疫苗，可以獲贈新台幣500元禮券及篩劑等好禮。

衛生局發布新聞稿表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其以長者最易受到感染，並導致重症及死亡，因此，市府鼓勵65歲以上長者接種流感疫苗及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的XBB疫苗。

衛生局表示，長者12月底前到衛生所接種XBB疫苗，可領500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑、接種流感疫苗可領提袋1個及新冠家用快篩試劑10劑。

另外，50歲以上民眾接種XBB疫苗也可領衛生紙12包及垃圾袋1包。

衛生局提醒，民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。

流感疫苗 衛生局 快篩試劑

延伸閱讀

秋冬流感、新冠好發期 新北祭出50歲以上接種可拿好禮

治漏水變成蓋違建 民代籲新北放寬雨棚標準應說明

北市率六都之先明年開放 國中男生公費HPV疫苗逾8千人受惠

男子購買逾3百盒新冠快篩試劑 上網po文販賣遭判刑

相關新聞

新北抽驗火鍋食材、湯圓 2件農藥殘留超標

冬至將至，民俗習慣吃湯圓、圍爐吃火鍋。新北衛生局針對傳統市場攤商、餐飲業及超市抽驗70件產品，有2件不合格，分別為新店區...

取消訂房爭議 北市府：君悅將陸續恢復原訂單

台北市法務局表示，日前發生台北君悅取消訂房爭議，業者今天承諾會依契約履行，並陸續恢復消費者原訂單，肯定業者對此事善意回應

新北金牌農村出爐 人口最少的這個區是大贏家

新北市農業局今舉辦第三屆金牌農村競賽頒獎，8個社區從89個參賽單位中脫穎而出，僅4156人的平溪區是新北市人口最迷你的行...

北市YouBike兩年812件事故 近4成騎士沒保免費傷害險

台北市有1325個YouBike2.0站點、1萬5047輛腳踏車，熱門站點和尖峰時段經常出現無車可借、無柱可還的情形，使...

土城綠創基地開幕 為傳產、中小企業注入永續與創新

新北市第8處青創基地「新北青創土城綠創基地」今天開幕，由銘傳大學創新育成中心營運，基地鄰近土城工業園區、樹林製造業及電子...

秋冬流感、新冠好發期 新北祭出50歲以上接種可拿好禮

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，為鼓勵50歲以上民眾接種疫苗，新北衛生局即日起至12月31日前接種新冠、流感疫苗可領好禮，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。