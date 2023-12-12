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秋冬流感、新冠好發期 新北祭出50歲以上接種可拿好禮

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局鼓勵長者施打疫苗，即日起至12月31日前接種新冠、流感疫苗可領好禮，包括衛生紙、垃圾袋及快篩試劑等。圖／新北衛生局提供
新北衛生局鼓勵長者施打疫苗，即日起至12月31日前接種新冠、流感疫苗可領好禮，包括衛生紙、垃圾袋及快篩試劑等。圖／新北衛生局提供

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，為鼓勵50歲以上民眾接種疫苗，新北衛生局即日起至12月31日前接種新冠、流感疫苗可領好禮，包括衛生紙、垃圾袋及快篩試劑等。

新冠肺炎確診引發嚴重併發症為流感的15倍，疾管署預測12月開始新冠疫情會攀升達到高點，建議接種新冠XBB疫苗，可以預防重症達90％以上。為鼓勵50歲以上民眾接種疫苗，衛生局即日起至12月31日前接種新冠疫苗及流感疫苗可領好禮。

衛生師局指出，50至64歲民眾至29區衛生所接種「新冠XBB疫苗」，可領衛生紙12包及垃圾袋1包；65歲以上長者至新北市各區衛生所及合約院所接種新冠疫苗，可領500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑。另外，65歲以上至各區衛生所接種流感疫苗，可領提袋1個及新冠家用快篩試劑10劑。

若65歲以上長者同時接種新冠、流感疫苗可領500元禮券1份、提袋1個及新冠家用快篩試劑20劑。民眾預約請至新北市疫苗系統(網址: https://vacbooking.ntpc.gov.tw )。

流感疫苗 衛生所 快篩試劑

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