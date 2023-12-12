杜絕黃牛 議員促北市府訂機制

台北大巨蛋風光舉辦亞錦賽，卻出現黃牛票民怨。藍綠議員質疑，接下來大巨蛋還會辦許多賽事、演唱會，市府應有杜絕黃牛機制，除評估實名制的可行性，也質疑先前文化部移給文化局5百多案疑似黃牛案，市府至今未開罰，不夠積極。市長蔣萬安表示，會參考日本賽事、藝人演唱會採行的先抽籤、或先回答問題才能買票等，法務局本月會邀相關局處討論。

北市文化局表示，文化部自今年6月2日文創法修正條文生效後設黃牛檢舉專區，目前文化部分案移至北市府的黃牛案共581件，其中350件因資料不足結案、5件開罰共44萬1600元，其餘案件正調查中。至於亞錦賽黃牛票辦案進度，警察局截至目前已查獲116件、118人。

民進黨議員洪婉臻表示，黃牛票問題在北市非常嚴重，文化部先前移給北市500多件，其中80件資料相當齊全，但目前開罰件數掛零；甚至有民眾向她陳情，在網路買藝文票券貴500元，事後發現是黃牛兜售，向市府陳情，承辦人竟說「500元沒有很多」，導致檢舉案未成立，處理不夠積極。

國民黨議員鍾沛君也質疑，先前體育局擔心實名制會造成觀眾入場排隊堵動線，她建議市府可學五月天辦演唱會時，針對部分熱門區採實名制購票；日本11月辦亞洲職棒冠軍爭霸賽先登記抽籤、抽中才可購票；還有蔡依林、BTS等熱門演唱會要先答對藝人問題，才可購票，掃除黃牛用程式、不正當的搶票手法。