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海世界人太多 三重要蓋第二座水樂園

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座親水樂園。記者葉德正／攝影
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座親水樂園。記者葉德正／攝影

新北市「三重熊猴森樂園」假日人滿為患，其中海世界水樂園暑期更是擠到爆，新北市高灘處另覓三重重陽橋下太陽地景公園，規畫第二座水樂園，預計明年發包。地方民代看好該區周邊建案林立，是未來五泰輕軌、環狀線等車站中心點，可望成為重要休憩中心。

位於二重疏洪道的三重熊猴森樂園開幕以來人氣不墜，除了有許多滑梯設施，海世界水樂園更是人滿為患，暑假期間每天湧入上萬名來自北北基桃等地的人潮。

高灘處長張修銘指出，經在地議員不斷反映，市府舉辦多次會勘，原本還有找到另一處集美足球場附近草地，考量該處颱風期間易淹水，最後選定重陽橋下太陽地景公園設置親水設施，也能讓市府更集中管理與維護。

張修銘表示，目前規畫類似大佳河濱公園形式，提供灑水器、噴水拱門與隧道，營造親子戲水空間，除原本的景觀廁所，後續設計階段會再評估增加1、2座景廁或更衣室；另太陽地景公園遊具也會一併重新規畫汰換，打造全齡共融公園。

張修銘說，全案經費約1600萬元，正在規畫審查階段，預計明年底前可發包。

市議員李翁月娥表示，海世界真的人太多，地點經多次會勘後敲定，此處靠近五泰輕軌F01站，還有集賢路、五華街的北環段Y22，除提供三重、蘆洲居民，五股、泰山、新莊民眾也能方便抵達，也靠近蘆洲北側開發區與萬坪醫院，周邊有數十棟建案，將會是地方重要綠地休憩場所。

市議員彭佳芸說，此處靠近重陽重劃區，位在橋邊、河堤旁，必須強化遮陽設施，另外海世界因為防滑介面較粗糙，孩子遊玩易受傷，遊具材質要慎選。

議員 輕軌

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