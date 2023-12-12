漏水修繕踩違建紅線 新北：視情況放寬

新北30年以上老舊住宅逾77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時常變成違建，新北10年前放寬雨棚及雨遮標準，民代質疑辦法有許多矛盾，必須加強說明才能讓民眾知道正確做法。新北拆除大隊回應，持續有在檢討放寬標準，過去也有既存違建主動依循，會再視情況放寬及加強宣傳。

不少民宅因為頂樓漏水做修繕，有些做防水鋪面，有些一不小心就蓋成違建。新北推出「無壁式雨棚」政策，民眾免申請即可自行修建，剛上路時，施工標準高度過低、限制也多，民眾蓋的意願不高，索性直接偷蓋違建。

市議員連斐璠說，過往規定範圍內的雨棚僅1.5公尺高，民眾在頂樓只能彎著腰，也無法曬棉被，裝設意願很低。且市府限制20年以上的房子才適用，跟緩拆設定的時間點差不多，20年以上老屋多是既存違建，也不會想蓋無壁式雨棚。

連也說，無壁式雨棚政策施行10年，市府說前2年有放寬施工標準，她很常在處理雨遮及雨棚居然不知道，顯然宣導不足。

拆除大隊回應，無壁式雨棚用意是讓有需要做住家防漏者能建造雨遮，花費約5萬元，該辦法在推出隔年即調高雨棚高度到2.1公尺，民眾不需要向市府申請，蓋完後報備即可。

拆除大隊強調，針對一些「輕量違建」，民生有需求、未影響公安，都會體察民意研議放寬，未來會持續透過公所系統宣傳，也蒐集民眾意見。