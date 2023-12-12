新北果菜市場傳弊 將設內控稽核

新北果菜市場日前發生拍賣人疑似圖利特定廠商遭檢調搜索，三重果菜市場遭踢爆離職業務員開蔬果店兼職，又有一名員工偷拿蔬果回家遭解職。綠營議員昨再爆料，指新北果菜市場每天檢測農藥殘留的質譜儀早就故障，抽檢「攏是假」。政風處表示，該案上周有派員調查，新北果菜運銷公司董事長劉來通否認，強調質譜儀一切正常運作，第二部質譜儀預計明年初啟用。

民進黨市議員黃淑君緊盯果菜市場，試圖揪出菜蟲，並指新北果菜運銷公司是百分百官股，不要只想抓1、2個人設防火牆就好，須好好檢視內部出了哪些問題。黃淑君說，近期收到吹哨者投訴果菜公司內質譜儀早就壞掉，抽檢數據「攏是假」，公司才會買第二部質譜儀。

政風處長尹維治回應，該案上周已有派同仁調查，還在了解情況，若有問題就依法處理。

劉來通說，過去是由外部單位稽核，經過近期幾次事件發現內控機制有不足，11月底董事會即要求4項改善方案，首要成立內控稽核編組，總經理、公司經理擔任成員，依據每個月不同項目，由不同部門人員稽核。

再者是強化預約交易SOP規定，該登記就登記，議價標準制度化，行口商（批發商）與貨主常針對價格爭論不休，將參考北農、三重市場及前一天價格，提供公平議價標準，最後是公司拍賣輪調制度，強化內部管理。

新北果菜公司總經理江惠貞說，外界認為內部稽核不應由總經理來做，但依照組織架構，內控是設在總經理室，不應因人設事。江指出，公司員工出狀況或遭檢舉，公司立場毋枉毋縱，她當然難辭其咎，會誠懇面對，有不妥善之處一定改，12月21日將備好稽核項目，在明年1月下旬董事會提出。

劉來通說，公司2020年在板橋市場引進質譜篩檢技術，可檢驗200種農藥，一天採檢數量約40件，近期在三重市場設置第二部質譜儀，增加檢驗量能。針對議員爆料，劉強調質譜儀一切正常，第二部質譜儀預計明年初上線，每日平均抽驗量可達50、60件。