廖先翔家人違建拆後水泥塊未清除 新北：罰6萬

國民黨立委參選人廖先翔家人山中莊園違建已自行拆除，新北市政府日前複查發現違建已拆但未清除水泥塊，視同改善未完成，裁罰新台幣6萬元；廖先翔表示，會再清除改善。

新北市議員廖先翔參選新北市第12選區的立委選舉，日前媒體披露廖先翔父親廖正良位在汐止區東山路有豪華莊園違建，以及在汐止區茄苳路、新台五路違規經營停車場，都涉及違法侵占國有地等情事，引發爭議。

在違建部分，新北市地政局11月1日就農業局、工務局等局處前往聯合會勘，確認該建物用地為山坡地保育區農牧、林業用地，因有部分用地未作農業使用，已違反區域計畫法，除請違規人7日內陳述意見，並於30日內改善，如逾期未改善，將依區域計畫法處新台幣6萬元罰鍰。

地政局表示，違建雖已拆除，但市府仍會等到12月6日限改期限到期後，才會派員前往複查。因此，已於8日派員前往複查，但因違建拆除後的水泥塊並未完全清除，因此，視同未完成改善，近期將開出處分書，對廖家依法裁處6萬元罰鍰並限期30天改善。

廖先翔表示，針對父親的違規項目，都以積極的行動排除中，就此向社會大眾致歉。違建已使用大型機具拆至不堪使用且不可能復原的程度。但因近來山區天雨且工人難覓，使得後續廢土石清運工作耽擱了，因此，他尊重市府的行政裁罰。對於市府開罰沒有異議，將會再雇工清運。

廖先翔表示，至於茄苳路及新台五路等地涉及違規作停車場使用的部分，這兩地的地主都已收回土地，因此，已沒有所謂的停車場了，而原先在該地停車的車主已自行尋找其他停車的處所。