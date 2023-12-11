新北議會審預算刪減動議上千案 藍綠互槓

新北市議會僅剩3天會期，但新北市政府113年度總預算案審查進度緩慢，民進黨團持續提刪減動議已逾千案，引藍綠互槓；民進黨團強調，明年預算額度歷年新高需要好好審查把關。

新北市議會預算審查議程進入最後倒數，即將於14日閉會，但預算審查進度牛步化，民進黨議員各項預算刪減動議的提案單仍不斷提出，引國民黨不滿。

國民黨團書記長廖先翔表示，希望議會審預算要有階段性的進度和步驟，沒有審完就黨團協商，才會有效率，才能讓重要建設能如期推行；黨團副書記長蔡健棠表示，政黨一直協商中，但民進黨動議案卻也一直提出，這樣協商有什麼意義，再開會1年也審不完。

國民黨議員周勝考表示，從動議來看，河濱公園流動廁所預算也要全刪，而動議案達1000多案，這是他從政30年來從未看過這麼多的刪減動議。他質疑民進黨審查上根本就是為刪而刪。

民進黨議員廖宜琨對國民黨質疑民進黨預算審查為刪而刪的說法表示，「不能接受」，基於議員職責，他也不認為因預算要趕在12月底前完成審查，就應全部交由黨團總召來做政黨協商。

民進黨團總召鄭宇恩表示，黨團也很希望預算能趕快審議，但明年度預算數創紀錄，達新台幣2131億元，光體育處升格到體育局，預算就從5000萬元提高到17億元，衛生局預算也從77億元提高到102億元，難道局處不用詳實說明預算用途。

她強調，市府預算都是人民納稅的血汗錢，議會應好好審查，不可以急就章，應要好好把關。她也呼籲國民黨團不要想用包裹表決方式，一毛不刪的通過總預算案，這是民進黨團所無法接受的。