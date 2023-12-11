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治漏水變成蓋違建 民代籲新北放寬雨棚標準應說明

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，若是有蓋牆壁（右）就屬於違建，僅是棚子，且符合高度規範，則才為合法情況。記者李成蔭／攝影
新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，若是有蓋牆壁（右）就屬於違建，僅是棚子，且符合高度規範，則才為合法情況。記者李成蔭／攝影

新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨棚及雨遮標準，卻仍有不少民眾及民代不清楚。民代批評辦法中許多矛盾點，且要讓民眾知道才能有作用；新北拆除大隊回應，一直有在放寬標準，過去也有既存違建主動依循，未來會再視情況放寬及加強宣傳。

不少民眾因為頂樓漏水而做修繕，有些做防水鋪面，有些有心者則「一不小心」就蓋成違建，成為影響住戶或者公安的風險。新北推「無壁式雨棚」規畫，民眾免需申請即可自行修建，但剛推行時高度過矮，限制也多，民眾要不是蓋的意願不高，要嘛乾脆直接偷蓋違建。

新北市議員連斐璠表示，過往規定範圍內的雨棚很矮，僅有1.5公尺高，民眾在頂樓只能彎著腰，也沒辦法曬棉被，因此裝設意願很低。且市府限制20年以上的房子，剛好跟緩拆設定的時間點差不多，20年以上老房通常早就有眾多是既存違建，也不會再想要適用該條例，其實很多房子10年就會漏水。

在記者詢問及轉達近年相關資訊後，連斐璠抨擊，施行快十年，在前兩年又再放寬，他們很常在處理雨遮及雨棚居然不知道，近期還有民眾被檢舉要拆掉的，拆除大隊內部恐怕自己都搞不清楚新標準，也沒宣導，民眾不但無所依循，甚至還因此產生困擾；相關拆違建標準應該要有一定標準，否則只要被檢舉就拆，有些甚至也沒確定是否適用新標準，讓「古意郎」很冤枉，行政資源也用錯地方。

拆除大隊回應，目前推行十年左右，主要是藉由此讓有需要防漏水的民眾有個標準可以建造雨遮，一般花費五萬元左右即可一勞永逸，

否則很多都以漏水當藉口違建；該辦法在推出隔年即調高雨棚高度到2.1公尺，民眾不需要申請，只要蓋完後報備即可，未來不需擔心被檢舉或突然來查。

拆除大隊表示，過去會設置20年以、7層樓以下是經過雙北住宅過去經驗統計核算下來的數據，而過去也有民眾希望程序更簡便，不要因為有既存違建而被列管，主動修改家中違建來符合法規；因此該法規除讓未來要蓋雨棚的民眾有法可循，也鼓勵有既存違建的民眾可以主動更改。

拆除大隊強調，其實針對一些「輕量違建」，民生有需求、沒有影響公安，其實都會去研議放寬，像前兩年再放寬露台、警衛亭、回收廠等都很合理，未來也會持續透過公所系統宣傳及蒐集民眾意見。

新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨棚標準，但仍有一定高度規範，還是有民眾不清楚而被檢舉。記者李成蔭／攝影
新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨棚標準，但仍有一定高度規範，還是有民眾不清楚而被檢舉。記者李成蔭／攝影
新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨遮標準，卻還是有民眾不清楚而被檢舉。記者李成蔭／攝影
新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨遮標準，卻還是有民眾不清楚而被檢舉。記者李成蔭／攝影

違建 漏水

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