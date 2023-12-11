北車地下街店面閒置3年遇惡房客 他控北市府舉動違比例

台北車站站前地下街一間店面，9月時租給無黨籍陳美妃設立2024總統大選連署站，市場處認定違規使用且逾期未改善，祭出違約罰金並收回店面。店面前房東向本報投訴，獲悉立刻要求陳美妃撤櫃，沒想到遇到「惡房客」，好不容易談好解約，市場處卻直接收回經營權，不滿說「違規是事實，但有罪大惡極到直接沒收店面嗎？」認為行政處分有違比例原則，寫陳情書沒下文，不排除提行政訴訟捍衛權利。

台北市場處回應，10月曾兩度函請店鋪改善，但遲至10月底第二次限期改善期限屆滿，該店鋪還是違規，因此以情節重大簽奉核准終止契約收回店鋪，符合契約規定。

店面前房東何先生受訪說，早年父親在中華商場開出版社，後來因中華商場拆除，事後獲安置、補償，才有了站前地下街的店面經營權，孰料受疫情影響又不景氣，店面閒置近3年沒人承租，但仍定時繳交租金管理費。

何先生表示，9月時接到陳美妃來電有意願短期承租，考量已繳了超過160萬元的管理費都沒人租，認為不無小補就同意出租，合約從9月22日至11月21日，兩個月租金只收6萬多元。

事後市場處來函告知應遵守行政中立，當下獲悉立刻要求陳美妃改善，孰料對方堅持「有簽合約，而且我是連署活動非競選活動，沒有違反選罷法」，執意繼續使用。

何先生表示，期間市場處兩度發文要求限期改善，若不改善將祭出罰金，自己也很緊張，數度傳訊、到場要求陳美妃停止連署，沒想到宛如遇到惡房客，不只被拒絕，甚至還被斥責「這是我的地方，不准進來我的連署站」、「不要碰我東西」等語，非常無奈。

何先生說，10月31日又收到公文，但陳美妃不講道理，不知如何是好，想到11月2日2024總統大選截止連署，屆時連署活動就會停止，嘗試再溝通，終於得到提前解約的答覆。

沒想到11月2日當天，市場處直接發文要他繳交違規使用罰金，並中止、繳回店面經營權，還押日期11月17日點交，「當下嚇到了，認為先前都只說要罰金，但怎麼還包括收回店面」，喊冤說「期間不斷跟陳美妃溝通，但真的拿她沒辦法，我又沒辦法對她斷水斷電，直到11月13日陳美妃才搬走」。

何先生指出，公文白紙黑字，在期限內繳交1萬6000多元的違約罰金，也如期返還店面經營權給市場處，但認為行政處分不合理，寫了陳情書給市場處希望重新處置，無奈未果。

何先生說，店面是爸爸留給他的財產，擁有經營權30多年，因不景氣閒置近3年，期間繳了逾160萬元租金，好不容易有人要租，事後知道違規立刻告知租方改善，無奈遇到惡房客。

何先生強調，「違規使用是事實，但有罪大惡極到直接沒收店面嗎？店面若轉讓至少也有百萬元的價值」他質問，市府堅持以店面未改善的理由強制收回標的物，根本是欲加之罪，認為行政處分有違比例原則，和律師討論後，考慮提出行政訴訟捍衛自身權利。

對此，台北市場處回應，10月3日接獲委管單位站前合作社函知違規作選舉連署站使用，即於10月6日、17日兩度函請店鋪改善，惟遲至112年10月30日第二次限期改善期限屆滿時，該違規情況均未改善，除持續函請店鋪改善，並於112年11月2日以情節重大簽奉核准終止契約收回店鋪。