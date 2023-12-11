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考卷拿出來！新北便當店鼓勵學生念好書 考滿分便當免費吃

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鼓勵學生念好書 淡水便當店考滿分免費換便當

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區水源街上一間便當店，只要在地學生期初到期末考的大考考試，考一百分，拿考卷來就可以免費換取一個便當 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區水源街上一間便當店，只要在地學生期初到期末考的大考考試，考一百分，拿考卷來就可以免費換取一個便當 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區水源街上一間便當店，才剛開不久，選用池上米飯聞名，加入健康元素，少油、少鹽，乾淨明亮的環境深得許多饕客喜愛，而店長Carlos更舉辦一項非常有意義的活動，只要在地國小到大專院校學生，期初到期末考的大考考試，考一百分，拿考卷來就可以免費換取一個便當，為了鼓勵學生向學並且同時做公益。

店長Carlos說，由於淡水地區飲食文化多元，而便當店更是滿街都是，這些餐飲也為淡水國中小到大學的學子提供許多飽餐一頓的服務，而為了鼓勵學生能夠在學業上有好的成績，更舉辦這樣的滿分考卷換便當的公益活動，讓學生體會到社會對學子的用心與關心。

店長說，其實學生在學習階段，好好讀書聽這些話語，常常聽到，聽起來好像簡單，但要專心於課業上可是非常重要，而為了讓學生能夠用自身成績換取豐盛便當，也是鼓勵孩子能夠用心向學。同時也為在地付出做公益。

便當 淡水 店長

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