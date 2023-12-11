推綠生消費 汐止金龍里獲環保福利社銅質獎

新北市政府推「淨零綠生活」，要從食、衣、住、行、育、樂、購的改變去推行，其中為了推廣綠色消費，在鄰里成立了「環保福利社」，而汐止區金龍里加入已經有10年的時間，除了環保商品團購、也推節能節電，在今年獲得了績優環保福利社-銅質獎。

汐止區金龍里的黃金資收站在每個星期六開張，讓資源回收再利用，而當初在成立的同時，也加入「環保福利社」的行列，這一晃就是10年的時間，而這個福利社除了規劃「環保標章商品展示區」及成立環保商品團購站，也推綠色消費行為及宣導環保理念。

金龍里長陳美麗表示，參加環保福利社有10年了，一直都在販售一些環保商品，今年參加了全民綠生活的綠色採購的活動，得到了銅質獎真的很高興。這個獎是新北市環保局在推動綠色消費的評比，這次是透過巡守隊、義工、鄰長，共同推廣，請大家響應環保綠生活，請他們不管是家電、或是電動腳踏車還有採購環保商品，都將發票傳到群組上，在大家的全力推動下，拿到銅質獎。

環保福利社的商品都是生活用品，包括洗衣粉、洗衣精、洗碗精等等，還有衛生紙，都是有環保標章的商品，這是全民綠生活其中一項，綠色消費的一環，另外，還有節能節電，推廣下來成效不錯，包括家裡用的冰箱、冷氣機等等，都宣導使用有節能標章的。

陳美麗說，一開始是只有在志義工團隊上推廣，明年開始就會推廣到社區，里內有19棟的大樓，要推全民來響應，希望明年能夠得到金質獎。