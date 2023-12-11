淡水老街廣場聖誕點燈 雪姬聖誕樹光雕秀好吸睛

新北市淡水區公所上週六(9)日於淡水老街廣場舉辦「2023愛在淡水 聖誕點燈暨光雕秀」活動，在老街廣場上設置了高達10公尺的「雪姬聖誕樹」，還有一旁廣場滿滿的聖誕燈飾，今年特別結合華南銀行淡水分行外牆投影出大型光雕秀，讓淡水充滿濃濃的聖誕氣息。

倒數聲三、二、一 台上貴賓與現場滿滿的民眾人潮一起迎接淡水耶誕城的點燈到來。

淡水區長巫宗仁表示，本次聖誕燈飾展為期將近二個月，為紀念馬偕博士1872年帶著愛與使命來到淡水，並讓淡水成為北台灣第一個過聖誕節之城鎮，淡水區公所除了設計各種精彩的燈飾之外，也邀請各教會神職人員一起為大家禱告，除了高達10公尺的「雪姬聖誕樹」，散發出金黃色光芒，還有結合淡水金色夕陽特色的「鎏金大道」，及「可愛Q版小恐龍」戴著聖誕帽造型非常吸睛。

廣場圍繞滿滿的令人驚艷的裝飾，充滿了聖誕歡樂的氣氛。此外，今年華南銀行在淡水分行建築外牆，別出心裁設計出絢爛奪目的光雕秀，搭配夜間與民眾一起倒數計時，共同點亮現場燈飾，也可以欣賞到淡水觀光特色影片，更是另一個亮點，夜間燈飾展示延續到2024年1月29日為止。而華南銀行光雕秀將於淡水分行展示到2024年1月1日跨年為止，跨年當天華南銀行還會有加碼驚喜演出喔，歡迎大小朋友把握展出期間，相約淡水欣賞最浪漫美麗的聖誕燈飾及光雕秀。