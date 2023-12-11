快訊

昔當老公面舌吻王大陸 「我的少女時代」導演證實已離婚

國道1號嚴重車禍！轎車撞倒整排護欄 1人OHCA 4人傷

考卷拿出來！新北便當店鼓勵學生念好書 考滿分便當免費吃

垃圾變黃金 雙溪平林里資收站經費發獎助學金

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區平林里的黃金資收站每個月變賣回收金額平均就五萬元，都用於銀髮共餐，里民的急難救助及獎學金，回饋里民。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林里的黃金資收站每個月變賣回收金額平均就五萬元，都用於銀髮共餐，里民的急難救助及獎學金，回饋里民。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里的黃金資收站成立已經十年，其回收量每個月有十噸，每個月變賣回收金額平均就五萬元，里長黃添松也將這些經費，用於里內公益事務，像是銀髮共餐經費，里民的急難救助及獎學金，回饋用於里民。

平林里里長黃添松說，黃金資收站靠著大家才能成功持續多年不間斷，變賣的經費，一部分用於里內學子獎助學金，這個月趁著共餐場合來頒發學金，包括有大學，高中，還有國中生，總共有五六位家長來申請，鼓勵學子用功念書，就能有獎學金可以領，讓學生認真向學，好好學習。

雙溪區區長林銚傑說，里長黃添松用心開辦銀髮共餐及黃金資收站，變賣經費也都用於里民身上，這次在年末頒發優秀學子獎學金，讓學子受惠，里長和志工們的善行義舉值得表彰。

議員林裔綺說，里長和志工將垃圾變黃金，讓里內環境更美好，並將變賣經費用於里內公益，舉凡銀髮共餐，醫療補助，還有學子獎助學金，真的是非常有意義，也讓志工們都甘之如飴的為里內在付出。

雙溪區 議員 國中生

延伸閱讀

串連貢寮、雙溪多個秘境 雙百年環線延伸工程明年完工

新北雙溪松大書畫班臥虎藏龍 90歲阿嬤作品上千幅

台北市愛心獅子會送暖 雙溪弱勢戶喜收禦寒物資

低碳綠食新選擇 雙溪土地公蛋糕、山藥塔吸睛

相關新聞

北車地下街店面閒置3年遇惡房客 他控北市府舉動違比例

台北車站站前地下街一間店面，9月時租給無黨籍陳美妃設立2024總統大選連署站，市場處認定違規使用且逾期未改善，祭出違約罰...

鼓勵學生念好書 淡水便當店考滿分免費換便當

新北市淡水區水源街上一間便當店，才剛開不久，選用池上米飯聞名，加入健康元素，少油、少鹽，乾淨明亮的環境深得許多饕客喜愛，而店長Carlos更舉辦一項非常有意義的活動，只要在地國小到大專院校學生，期初到期末考的大考考試，考一百分，拿考卷來就可以免費換取一個便當，為了鼓勵學生向學並且同時做公益。

淡水老街廣場聖誕點燈 雪姬聖誕樹光雕秀好吸睛

新北市淡水區公所上週六(9)日於淡水老街廣場舉辦「2023愛在淡水 聖誕點燈暨光雕秀」活動，在老街廣場上設置了高達10公尺的「雪姬聖誕樹」，還有一旁廣場滿滿的聖誕燈飾，今年特別結合華南銀行淡水分行外牆投影出大型光雕秀，讓淡水充滿濃濃的聖誕氣息。

治漏水變成蓋違建 民代籲新北放寬雨棚標準應說明

新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨棚及雨遮標準，卻仍有不少...

新北果菜弊案連環爆提4大改革 議員又揭農藥檢測儀壞掉公司否認

新北果菜運銷公司弊案連環爆，公司11月底董事會要求4項改革方案，最主要將成立內控稽核編組，預計明年1月董事會中確定執行細...

北市環保局首推創能儲能節能 COP28分享淨零轉型經驗

聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）在杜拜登場，台北市環保局特派員也在我邦交國聖克里斯多福及尼維斯與NGO組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。