垃圾變黃金 雙溪平林里資收站經費發獎助學金
雙溪區平林里的黃金資收站成立已經十年，其回收量每個月有十噸，每個月變賣回收金額平均就五萬元，里長黃添松也將這些經費，用於里內公益事務，像是銀髮共餐經費，里民的急難救助及獎學金，回饋用於里民。
平林里里長黃添松說，黃金資收站靠著大家才能成功持續多年不間斷，變賣的經費，一部分用於里內學子獎助學金，這個月趁著共餐場合來頒發學金，包括有大學，高中，還有國中生，總共有五六位家長來申請，鼓勵學子用功念書，就能有獎學金可以領，讓學生認真向學，好好學習。
雙溪區區長林銚傑說，里長黃添松用心開辦銀髮共餐及黃金資收站，變賣經費也都用於里民身上，這次在年末頒發優秀學子獎學金，讓學子受惠，里長和志工們的善行義舉值得表彰。
市議員林裔綺說，里長和志工將垃圾變黃金，讓里內環境更美好，並將變賣經費用於里內公益，舉凡銀髮共餐，醫療補助，還有學子獎助學金，真的是非常有意義，也讓志工們都甘之如飴的為里內在付出。
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