大巨蛋鬧鼠患 北市衛生局：販售食品時將稽查

台北大巨蛋近期作為亞洲棒球錦標賽事場地，卻爆出地下室有老鼠亂竄，遠雄巨蛋公司稱與開放民眾飲食有關。台北市衛生局今天表示，將在有販售食品時前往稽查。

台北市衛生局長陳彥元接受媒體聯訪表示，大巨蛋有販售食品，場館周邊也有餐廳營業，所以將加強注意衛生並擇期派員稽查。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁補充，衛生稽查須在有販售食品時進行，大巨蛋因為只有在舉辦賽事時才會販賣飲料和食物，而亞洲棒球錦標賽已經在昨天結束，所以等場內再度販售食品時就會前往稽查，同時輔導符合食品良好衛生規範準則。

亞錦賽昨天在台北大巨蛋落幕，但民進黨籍台北市議員許淑華指出，大巨蛋地下室轉播區鼠患嚴重。遠雄巨蛋公司回應，由於大巨蛋鄰近商場棟和辦公棟等建物仍是工區，加上賽事期間開放民眾飲食，衍生鼠患問題，將進行環境消毒等衛生防治作業。