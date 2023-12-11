快訊

華航赴日班機擋風玻璃出現裂痕 轉降大阪153旅客均安

獨／新北選前之夜藍綠白開搶 「最夯場地」半年前就被這政黨搶走

恭喜！鍾沛君直播親揭懷孕喜訊 預產期明年5月盼台灣換藍天

大巨蛋鬧鼠患 北市衛生局：販售食品時將稽查

中央社／ 台北11日電

台北大巨蛋近期作為亞洲棒球錦標賽事場地，卻爆出地下室有老鼠亂竄，遠雄巨蛋公司稱與開放民眾飲食有關。台北市衛生局今天表示，將在有販售食品時前往稽查。

北市衛生局長陳彥元接受媒體聯訪表示，大巨蛋有販售食品，場館周邊也有餐廳營業，所以將加強注意衛生並擇期派員稽查。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁補充，衛生稽查須在有販售食品時進行，大巨蛋因為只有在舉辦賽事時才會販賣飲料和食物，而亞洲棒球錦標賽已經在昨天結束，所以等場內再度販售食品時就會前往稽查，同時輔導符合食品良好衛生規範準則。

亞錦賽昨天在台北大巨蛋落幕，但民進黨籍台北市議員許淑華指出，大巨蛋地下室轉播區鼠患嚴重。遠雄巨蛋公司回應，由於大巨蛋鄰近商場棟和辦公棟等建物仍是工區，加上賽事期間開放民眾飲食，衍生鼠患問題，將進行環境消毒等衛生防治作業。

衛生局 大巨蛋 北市

延伸閱讀

影／馬文君陷爭議遭追擊 許淑華分析曝受影響程度

影／馬文君自揭遭追打不敢哭 酸賴清德、陳吉仲、蔡培慧哭鼻子

賴清德稱要換市政府 黃敏惠哽咽批民進黨對待嘉市「真心換絕情」

影／南投立委二選區 許淑華分析游顥支持度超車蔡培慧

相關新聞

三重海世界人滿為患 新北市府第二座水樂園地點選定

新北市「三重熊猴森樂園」每逢假日人滿為患，其中海世界水樂園暑期更是擠到爆，新北市高灘處另覓三重重陽橋下太陽地景公園，規畫...

新北果菜弊案連環爆提4大改革 議員又揭農藥檢測儀壞掉

新北果菜運銷公司弊案連環爆，公司11月底董事會要求4項改革方案，最主要將成立內控稽核編組，預計明年1月董事會中確定執行細...

北市環保局首推創能儲能節能 COP28分享淨零轉型經驗

聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）在杜拜登場，台北市環保局特派員也在我邦交國聖克里斯多福及尼維斯與NGO組織...

杜絕黃牛程式搶票…議員提抽籤或答題解方 北市府允研議

台北大巨蛋昨天順利舉辦亞錦賽閉幕，不過黃牛票爭議惹民怨遲無機制杜絕，藍綠議員要求北市府應提因應機制，議員鍾沛君建議市府可...

北車捷運淡水線火災搶救演練 14消防單位兵推

歲末年終將至，台北市消防局今天表示，近日特別舉辦台北車站特定區-捷運淡水線夜間聯合演練，共動員14個消防單位，模擬火災發...

蔣萬安新創三箭發威 北市府首度參與ATCC大賽徵件

第21屆「ATCC 全國大專院校個案大賽」開跑，北市府過去僅提供行政協助，今年首度以「如何強化台北與世界的聯繫」為題參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。