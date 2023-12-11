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搶動滋券商機 新北各區運動中心向青年招手

中央社／ 新北11日電

為搶年底及明年初將發放的青春動滋券運動商機，新北許多運動中心特別推出各種優惠方案，積極向青年招手，歡迎來各區運動中心購買體適能或游泳等各式運動課程。

新北市體育處今天發布新聞稿表示，教育部體育署今年起向16歲至22歲民眾發放青春動滋券，鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞運動賽事。

體育處表示，112年度青春動滋券已延長抵用期限至113年6月30日，而113年度動滋券則可於113年1月1日上午10時起開放領用，因此，歡迎到新北市的運動中心使用青春動滋券，不僅有特色運動項目可體驗、另外還有加碼優惠。

體育處表示，歡迎青年持青春動滋券至各國民運動中心購買體適能及游泳池單次票券，也可到新莊、板橋、林口、新店運動中心，持青春動滋券做Inbody檢測，進一步了解身體組成分析。

體育處表示，歡迎青年使用特色運動項目，包括林口有空氣槍射擊場、永和有漆彈場及攀岩場，三重有全電動射箭靶場；此外，新店、三鶯及鶯歌等運動中心也加碼推出超值方案。泰山及板樹體育館也可以動滋券使用課程及場地租借。

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