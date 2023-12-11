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新北果菜弊案連環爆提4大改革 議員又揭農藥檢測儀壞掉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北果菜公司使用液相層析串聯質譜分析儀，可檢測出農藥種類及殘留劑量。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司使用液相層析串聯質譜分析儀，可檢測出農藥種類及殘留劑量。圖／新北果菜公司提供

新北果菜運銷公司弊案連環爆，公司11月底董事會要求4項改革方案，最主要將成立內控稽核編組，預計明年1月董事會中確定執行細節。不過議員黃淑君今再爆料，指吹哨者稱市場檢測農業殘留的質譜儀早就壞掉。新北果菜公司董事長劉來通否認，現在質譜儀一切正常運作，且第二部質譜儀預計明年初運作。

新北果菜運銷公司日前才傳出拍賣人疑似圖利特定廠商，遭到檢調搜索並約談9人，曹姓股長5萬元交保，其餘無保請回；三重果菜市場又爆塗姓業務員將公司蔬果免費拿回家，甚至在林口、板橋開蔬果店兼職等，果菜市場查證屬實已記過解職，並在11月27日移送新北地檢署偵辦該員是否涉嫌背信罪。

劉來通說，過去都是由外部單位稽核，比如審計處、主計處等，經這幾次事件發現仍不夠，因此11月底董事會要求4項改善方案，首要成立內控稽核編組 ，由總經理及公司4部經理擔任成員，依據每個月不同稽核項目，再由不同部門人員稽核。

其二強化預約交易SOP規定，該登記就登記；其三是議價標準制度化，由於行口商（批發商）與貨主經常針對價格爭論不休，將參考北農、三重市場及前一天價格，提供公平的議價標準，最後是公司拍賣輪調制度，幫助公司內部管理。

新北果菜公司總經理江惠貞說，外界認為內部稽核不應由總經理來做，但依照內控制度組織架構，內控是設在總經理室，認為不應因人設事。江指出，公司員工出狀況或遭檢舉，公司立場毋枉毋縱，自己當然也難辭其咎，但會誠實、誠懇面對，有不妥善之處一定改，12月21日將準備好各部稽核項目，明年1月下旬董事會提出。

不料黃淑君今再爆料，指收到吹哨者投訴果菜公司內的質譜儀早就壞掉，抽檢都檢查「攏是假」，公司才會購買第二部質譜儀。政風處長尹維治指出，該案上周已有同仁去調查，還在了解情況中，若有問題就依法處理。

劉來通說，公司2020年在板橋市場引進質譜篩檢技術，可檢驗200種農藥，一天採檢數量約40件，近期又在三重市場設置第二部質譜儀，增加檢驗量能。針對議員爆料，劉否認質譜儀一切運作正常，且第二部質譜儀預計明年初運作，日平均可達50、60件抽驗量。

新北果菜運銷公司弊案連環爆，公司11月底董事會要求4項改革方案，最主要將成立內控稽核編組，預計明年1月董事會中確定執行細節。示意圖／新北果菜公司提供
新北果菜運銷公司弊案連環爆，公司11月底董事會要求4項改革方案，最主要將成立內控稽核編組，預計明年1月董事會中確定執行細節。示意圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司指出，三重市場已建置設立第二部「液相層析串聯質譜儀」，正進入後期上線試驗階段，預計可達日平均50、60件抽驗量。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司指出，三重市場已建置設立第二部「液相層析串聯質譜儀」，正進入後期上線試驗階段，預計可達日平均50、60件抽驗量。圖／新北果菜公司提供

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