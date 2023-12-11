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北市環保局首推創能儲能節能 COP28分享淨零轉型經驗

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局赴杜拜參與聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）。圖／北市環保局提供
台北市環保局赴杜拜參與聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）。圖／北市環保局提供

聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）在杜拜登場，台北市環保局特派員也在我邦交國聖克里斯多福及尼維斯與NGO組織財團法人台灣產業服務基金會舉辦論壇，分享北市推動淨零轉型成果，包含北市今年首推社區住宅創能儲能節能補助，預期執行率超過8成，明年將繼續推動。

北市環保局今年首推住宅社區創能儲能及節能補助，編列1億元推動分散式發電，包含創儲節能設備、住家建物裝玻璃隔熱膜、低收入戶汰換一級能效冰箱3方案，5月開放申請至11月共逾4100件投遞，件數與預算粗估分別為20多件2000萬元內、1300多件約3000萬元、2700多件約3000萬元。

環保局氣候變遷管理科股長陳雅芳觀察，以住家裝玻璃隔熱膜、汰換冰箱最為踴躍，接到許多詢問電話，不少低收入戶礙於經濟多年捨不得換冰箱，1.5萬元以下全額補助猶如及時雨。創能儲能節能因是新觀念，加上社區須自掏腰包負擔51％，起初推動不易，透過說明會宣傳，已見成效。

陳雅芳說，今年推動第一年，經費預估執行約8000萬元，1億元預算未能執行完畢是事實，明年將就今年申請狀況修改，繼續向市民推動。

環保局指出，在COP28論壇分享，北市溫室氣體排放主要為住商部門用電及交通部門用油，今年度COP28主軸為解決方案的COP，強調訂定減碳目標後，應進一步提出務實解決方案，分別聚焦三層面。

北市推動多元城市創電及能源轉型方案，包含全國第1個轉變為太陽能發電場域的掩埋場台北能源之丘、公有及學校屋頂優先設置太陽能及公民電廠讓北市再生能源10年內成長15倍，另有1億元住宅社區創能儲能節能補助。

此外，北市建構完善大眾運輸網絡，結合YouBike等共享運具，今年亦有基北北桃1200定期票，還透過手機APP推出市民減碳存摺抽獎，鼓勵搭大眾運輸計算個人減碳量促進低碳生活轉型。

而廢棄物部門以資源循環為核心，環保局將民眾排出二手家具整理再供給有需要者，每年平均可賣1萬件，也把市民排出書本成立延慧書庫，廢電池兌換每年能循環使用約5萬本。

環保局也表示，納入公正轉型及照顧弱勢措施，住商能源使用部分，協助近4000戶弱勢家庭免費更新照明設備、補助汰換一級能效電冰箱；資源循環部分則免費提供弱勢及原住民家庭再生家具、弱勢家庭也能索取二手書。

環保局提到，北市去年整體碳排由基期年2005年已減量17%，持續朝2025年減量25%邁進。現已編列215.6億元氣候預算，強化各項減碳工作，明年將提出北市氣候變遷調適行動方案，規畫2026年至2030年溫室氣體減量方案，目標2030年減量40%、2040年65%及2050年達淨零排放。

聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）在杜拜登場，台北市環保局特派員也在我邦交國聖克里斯多福及尼維斯與NGO組織財團法人台灣產業服務基金會舉辦論壇。圖／北市環保局提供
聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）在杜拜登場，台北市環保局特派員也在我邦交國聖克里斯多福及尼維斯與NGO組織財團法人台灣產業服務基金會舉辦論壇。圖／北市環保局提供

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