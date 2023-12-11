新北市圖和移民署合作 推東南亞行動書房服務

新北市立圖書館表示，為迎接即將到來的國際移民日，由中和分館與移民署新北市服務站合作，即日起至20日推出東南亞行動書房駐點快閃閱讀服務，讓新住民到站辦證借閱圖書。

新北市圖今天發布新聞稿，館長王錦華表示，新北市有逾11萬新住民，高居全國之冠，為迎接12月18日「國際移民日」到來，特別選擇中和分館推出「東南亞」行動書房快閃服務。

王錦華表示，中和分館從11日起至20日，特別與移民署新北市服務站合作，推出「東南亞」行動書房駐點快閃閱讀服務，讓新住民朋友到站洽辦各項事務時，現場便能立即辦理借書證與借閱圖書。

市圖表示，新北市圖的「新住民公益故事團」也特別集結來自印尼、緬甸、菲律賓、越南、柬埔寨等國的新住民媽媽，將於24日上午11時在市圖總館3樓演講廳，演出越南的家鄉兒童故事劇「西瓜的由來」，帶大小朋友穿越時空，認識越南的傳說故事。

市圖表示，為推廣多元文化閱讀，新北市除了於各區圖書分館設置多元文化專區，提供多國語言書籍，讓新住民朋友也能閱讀家鄉的書，有充實的休閒娛樂生活；中和分館與樹林分館同時設置有穆斯林祈禱室，希望打造共構友善的新住民閱讀服務，讓更多新住民朋友走入圖書館，享受多元的閱讀饗宴。